América de Cali: lo que necesita el rojo para asegurar su presencia en los ocho

Alejandro Cabra Hernandez

Un empate que por poco es derrota frente a Jaguares dejó al América al filo de la navaja en el campeonato.



Los ‘Diablos’ rojos son en este momento octavos con 26 puntos, pero tendrán la difícil tarea de asegurar su cupo en el grupo de los ocho en la última fecha, que se jugará este fin de semana.



Para clasificar, el equipo dirigido por el argentino Juan Cruz Real puede contemplar varios escenarios.



El primero es vencer al Tolima, que podría asegurar su clasificación este lunes, por al menos la misma diferencia de goles que Medellín ante Once Caldas.



Otro, es ganarle por cuatro goles de diferencia al club 'pijao', lo que le permitiría superar a Junior en la tabla de posiciones y no depender de ningún otro resultado.



Un empate le bastaría al rojo del Valle siempre y cuando no pase ninguna de estas tres cosas: que Medellín le gane a Once Caldas en Manizales, que Jaguares gane por cinco o más goles a Chicó y que Deportivo Pasto no gane los dos encuentros que tiene pendientes (Bucaramanga (L) y Deportivo Pereira (V)).



Incluso perdiendo el actual bicampeón del fútbol colombiano puede clasificarse. Para eso, necesitaría que Medellín también perdiera en Manizales y que Jaguares no gane en Tunja. Además, deberá esperar a que Pasto no gane al menos uno de sus dos encuentros pendiente y que, en caso de ganar uno de los dos, no lo supere en diferencia de gol (hoy, 5 para América y 1 para Pasto).



Así está la tabla de la Liga.

☀☕¡Así se encuentra la tabla de posiciones de #LALIGAxWIN!



¿Qué equipos estarán en los 8?



Participa con #PrimerToque pic.twitter.com/i9w5DuUlLT — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) April 12, 2021

¿Qué dice Juan Cruz Real?

El cuestionado entrenador americano, al término del compromiso frente a Jaguares, aseguró que se encuentra tranquilo porque su equipo todavía depende de sí mismo para clasificar.



“Tenemos la situación a nuestro favor en el partido de la última fecha, dependemos de nosotros y vamos a trabajar para lograr la clasificación ante Tolima”, sostuvo el técnico argentino, campeón con los escarlatas en diciembre.



Aunque América tendrá toda una semana de trabajos, desde ya se vislumbran algunos posibles cambios en la nómina para el juego decisivo del fin de semana.



El goleador Adrián Ramos volvería a la titular, mientras que Pablo Ortiz dejaría de ser lateral izquierdo para darle cabida a Nicolás Giraldo o a Héctor Quiñones.