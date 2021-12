¿Qué debe pasar con el proyecto Osorio en el América de Cali? 

Sin chance alguno. Así cierra América de Cali su temporada 2021 mañana ante Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá, por la sexta y última fecha de los cuadrangulares semifinales.



Fue un semestre en el que había mucha esperanza y apoyo por parte de la hinchada con el técnico Juan Carlos Osorio. Sin embargo, eso se acabó. Los aficionados americanos no apoyan más el proceso del técnico santarrosano.



Ahora se cuestiona si de verdad la directiva sostendrá al técnico Osorio habiendo alcanzado la clasificación a los mejores ocho y el cupo internacional a Suramericana, o analizarán que finalice su ciclo en el cuadro escarlata tras el bajo rendimiento en todas las competiciones.

Juan Carlos Osorio con América fue eliminado de Copa Suramericana, de la Copa Colombia y ahora de la Liga.



Con el cuadro americano este semestre, Osorio disputó 30 partidos en total. Tuvo 10 victorias, 7 empates y 13 derrotas. Los ‘rojos’ anotaron 34 goles en todas la temporada.



Por eso, la gran pregunta que todos se hacen es: ¿Debe seguir el proyecto Osorio con refuerzos o ya terminó su ciclo? Consultamos a varios analistas.

Ricardo ‘El Gato’ Arce

Una de las personas que estuvo cercana al proceso de Osorio sin duda fue Ricardo ‘El Gato’ Arce, que a través de su medio ‘Zona Libre de Humo’ y sus redes sociales siempre compartió sus opiniones del cuadro escarlata. Ante la pregunta realizada por El País respondió.



“Juan Carlos Osorio no solamente está viendo los partidos que nadie más ve; no solamente hace un funcionamiento de América que nadie más comparte, sino que, además, reiteradamente, ha señalado a los hinchas y al resto de las personas. Esto está convirtiendo al América en un equipo donde no hay comunión con su cuerpo técnico y está alejando a los jugadores de la hinchada.



Para mí es muy difícil que el técnico Osorio pueda continuar en el equipo. Seguramente el proyecto que él tiene en su cabeza no es para el de un equipo colombiano, porque es un proyecto donde él sueña y ve diferente todos los aspectos del resto de las personas. Pero como Osorio ha manifestado que él no es el equivocado, pues resulta que somos nosotros”.

Óscar Rentería

El experimentado periodista deportivo Óscar Rentería compartió su opinión con El País sobre la situación del técnico Osorio en el América de Cali.



“Si yo fuera Juan Carlos Osorio, ya hubiese renunciado al cargo del técnico del América. Fracasó en todo lo que disputó en el equipo rojo y eso no lo puede resistir una institución de primera categoría.



Juan Carlos Osorio es un técnico que sabe, que estudió en el exterior. Él se ha preparado, ha dirigido selecciones nacionales y equipos grandes. Su última etapa con América estuvo de fracaso en fracaso por terco. Por querer implementar una forma de jugar con una rotación indebida. Eso es bueno cuando se tiene los jugadores, pero con América tan limitado era imposible hacer eso.



Juan Carlos Osorio, además, hizo el ridículo en su pasada rueda de prensa. En vez de reconocer que el contrario fue superior y que el América tuvo más suerte que fútbol, se dedicó hablar de otros temas desviando lo importante, y a un técnico de su categoría eso no se le puede soportar”.

Diana Rincón

La actual periodista y presentadora del canal Win Sports también respondió la pregunta sobre el técnico Juan Carlos Osorio.



“Si se utiliza la palabra ‘proceso’, digo que sí. Sí debería continuar el profesor Osorio. Hay que entender que un proceso es largo tiempo. Este no puede ser en menos de un año. Yo creo que el técnico santarrosano tiene la capacidad y tiene el conocimiento”.



Además, la periodista, que ha hecho cubrimientos especiales como el Mundial de Rusia 2018 y la Copa América 2019, agregó.



“A Juan Carlos Osorio se le notó al final que sí puede y tiene con qué responderle a una institución del valor del América.

Lo que le hace falta claramente es materia prima. Jugadores que se adapten a la idea de juego que él tiene.



Además, puede que Osorio solamente necesite tiempo. Yo sí soy una de las que cree que un proyecto dirigido por el técnico Osorio a largo plazo debe funcionar muy bien”.

Stefanía Gómez

La periodista vallecaucana fue una de las que vivió de cerca todo el proceso del técnico Juan Carlos Osorio.



Stefanía estuvo acompañando al cuadro americano durante todo el semestre y fue testigo de la evolución del proyecto Osorio en el equipo. Ella presenció muy cerca las instrucciones del técnico, sus movimientos, sus apuntes con la libreta y por eso respondió lo siguiente: “Yo creo que el ‘profe’ Osorio debe continuar en el América de Cali siempre y cuando tenga los jugadores que quiere para lo que pretende.



Él pasaba por algo en los partidos y era que tenía algo en su cabeza y ponía al jugador que creía que tenían las condiciones para hacer esa función que necesitaba, y al final no le resultaba.



Me imagino que Osorio irá a continuar por el objetivo que tiene Tulio para su equipo como máximo accionista.



Sin embargo, siento que en caso de que Osorio continúe, debe haber una resiliencia con la hinchada para que los resultados del equipos sean los que deseen”.

César Augusto Londoño

El periodista, director de ‘El Pulso del Fútbol’, de Caracol Radio, y presentador del canal Win Sports, expresó su opinión sobre el trabajo del técnico Juan Carlos Osorio en el América en este semestre que estuvo.



“Yo creo que Juan Carlos Osorio es un gran entrenador, trabaja en la semana como el mejor, pero tuvo un equipo regular, con individualidades que muy pocas veces hicieron en la cancha lo que Osorio quería”.

Además, César Augusto estuvo atento a cada una de las acciones que tuvo América este semestre en la Liga, y por eso agregó.



“No fue un equipo en cancha con decisiones acertadas, aunque quiso imponer una manera de jugar fútbol que evidentemente no funcionó”.

Finalmente, concluyó sobre lo que se ha nominado como ‘El proyecto Osorio’ con el América.



“Creo que debe seguir con un equipo mejor reforzado y no sé sí debería variar su mensaje ante el grupo”, fue la opinión del periodista deportivo con respecto al técnico santarrosano.

Gabriel Orozco

Otra persona que estuvo muy atento al proceso Osorio fue Gabriel Orozco, a través de su sitio digital ‘América en la Red’.



Este medio especializado en cubrir al cuadro ‘escarlata’ tuvo un seguimiento especial en cada partido y rueda de prensa en el que Osorio hacía parte. Escuchaba al técnico santarrosano y más de una vez lo confrontó.



“Yo creo que no debe continuar el proyecto Osorio. Hay una ruptura con el hincha. Además, ya tuvo un semestre donde los resultados tampoco lo apoyan mucho. Osorio clasificó a América dependiendo de otros equipos, ni siquiera por mérito propio, y la verdad es que América no debería de pasar por cosas así.



Siento que lo más importante que es la unión con el hincha, y el respeto que el hincha americano se merece se perdió por esas últimas declaraciones que hizo luego de haber quedado eliminado.



Para mí, lo más sano es que el técnico Juan Carlos Osorio no continuara en este proceso”.