¡Problemas en América de Cali! Por demanda de un exjugador no puede inscribir jugadores

Francisco Henao

Al América le surgió un serio problema antes de iniciar este martes su participación en la Copa Suramericana.



El equipo rojo, a través de un comunicado, informó que por demanda ante la Fifa de un exjugador, no podrá inscribir nuevos jugadores.

Comunicado oficial | Inscripción jugadores a @Sudamericana pic.twitter.com/ogMkPa8g8t — América de Cali (@AmericadeCali) July 13, 2021

Sin embargo América aseguró que cumplió a cabalidad con lo requerido en la demanda, "pero la contraparte (el exjugador que demandó) no informó oportunamente al ente pertinente (Fifa)" y por esa razón no se expidió a tiempo el paz y salvo.



En consecuencia por ahora el equipo rojo no podrá inscribir ni utilizar los jugadores que llegaron como refuerzos.



El exjugador que demandó al América es el argentino Matías Pisano, quien tuvo problemas con la directiva escarlata cuando no aceptó que en el inicio de la pandemia se le rebajara el salario como sucedió con la mayoría de la plantilla.