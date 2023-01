Por la primera alegría: América de Cali recibe al Unión Magdalena con la necesidad de sumar tres puntos

Luego de su derrota contra Deportes Tolima en Ibagué, América sale este martes en busca de su primera victoria, cuando enfrente al Unión Magdalena en el estadio Pascual Guerrero.



El partido, correspondiente a la segunda fecha de la Liga, estaba programado para las 8:10 p.m., pero fue adelantado para las 6:10 p.m., para que no se cruzara con el juego de la Selección Colombia contra Uruguay en el Campeonato Suramericano Sub 20 en el estadio El Campín de Bogotá, que será a las 8:00 p.m.



América viene de caer contra Tolima en Ibagué en la apertura del torneo, dejando buenas sensaciones en ataque, pero no en la zaga, donde el técnico Alexandre Guimaraes apostó por tres hombres en el fondo y eso fue aprovechado por el equipo local en el estadio Manuel Murillo Toro, para quedarse con la victoria 2-1.



Unión Magdalena, por su parte, venció 2-1 al Atlético Huila y viene al Pascual a sumar más puntos, por lo que el duelo entre Diablos y Bananeros promete ser intenso.



América podría tener novedades en la nómina que actuó contra Tolima, especialmente en zona defensiva, es la que probablemente se vuelva a jugar con cuatro zagueros.



Adrián Ramos no se alcanzó a recuperar de una lesión y es baja, por lo que el argentino Facundo Suárez volverá a aparecer como titular.



Es posible que Carlos Darwin Quintero vuelva a ser inicialista, al igual que el argentino Franco Leys, por la lesión de Juan Camilo Portilla.



América debe conseguir sus primeros puntos de la Liga, pues este torneo y la Copa Colombia son los únicos certámenes en los que compite en la presente temporada.

Ficha técnica

Estadio: Pascual Guerrero

Árbitro: Ferney Trujillo

Hora: 6:10 p.m.

Probables formaciones

​

América: Diego Novoa, Esnéyder Mena, Kevin Andrade, John García, Brayan Vera, Franco Leys, Luis Paz, Andrés Sarmiento, Iago Falque, Carlos Darwin Quintero y Facundo Suárez.

DT: Alexandre Guimaraes



Unión Magdalena: Ramiro Sánchez, Ronaldo Lora, Jairo Palomino, Nicolás Gil, Jermein Peña, Gianfranco Baier, Fabián Cantillo, Jesús Cano, Jean Colorado, Gonzalo Lucero, Carlos Mario Rodríguez.

DT: Claudio Rodríguez



El resto de la fecha

La segunda fecha de la Liga comenzó con los juegos Envigado 1 La Equidad 1, Huila 1 Bucaramanga 2, Nacional 0 Águilas 0, Pereira 2 Millonarios 3, Junior 1 Medellín 1.



En otros resultados, Caldas y Tolima empataron 1-1. Este martes también se jugará el compromiso Chicó Vs. Jaguares, en tanto que para el 22 de febrero quedó el choque Santa Fe-Cali.



El compromiso entre Alianza Petrolera y Deportivo Pasto fue postergado.