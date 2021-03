¡Por el tiquete a la final! América de Cali enfrenta a Corinthians en  semifinales de la Copa Libertadores femenina

Juan Carlos Pamo

América buscará esta tarde dos objetivos en su duelo ante Corinthians por semifinales de la Copa Libertadores femenina: primero, avanzar a la gran final del certamen internacional que se juega en Buenos Aires, y segundo, quitarse el dominio del equipo brasileño en los encuentros entre ambos.



Y es que en los tres partidos que han jugado, el 'Timao' se ha llevado las victorias con resultados muy cómodos: 3-1 en fase de grupos en la edición del 2019, luego un 4-0 en semifinales de ese mismo torneo, y en el actual, en primera ronda, un claro 3-0.



Para evitar que Corinthians la tenga fácil, América está decidido a jugársela toda, con un planteamiento que evite el lucimiento de jugadoras importantes del rival como Gabi Nunes y la goleadora Giovanna Crivelari.



Allí serán importantes en el cuadro rojo las zagueras centrales Daniela Arias y Tatiana Castañeda, así como las volantes Carolina Pineda y Sara Martínez.



Eso no significa que América no proponga fútbol ofensivo; las 'diablas rojas' cuentan con jugadoras para hacerle daño al onceno brasileño como la capitana Catalina Usme, la extremo por derecha Diana Ospina y las delanteras Gisela Robledo, quien se mueve con precisión por la izquierda, y Manuela González, que jugará por el centro del ataque.



La duda en el onceno escarlata la constituye Jessica Caro, quien se perdió el partido anterior frente a Boca Juniors por una lesión.

De ser de la partida, jugaría como lateral derecha en lugar de Lizeth Ocampo.



La clave del América en su duro compromiso de hoy es recogerse bien sobre su sector para no dar espacios cuando no tenga el balón, y salir en veloces contragolpes en momentos en que tenga la pelota.



El partido de este miércoles en el estadio Francisco Urbano de Morón, provincia de Buenos Aires, está programado para jugarse desde las 3:00 p.m., hora colombiana.

Datos

La otra semifinal se jugará mañana, también a las 3:00 p.m. de Colombia, y estará a cargo de Universidad de Chile y Ferroviaria de Brasil.



La Copa Libertadores femenina terminará el domingo con dos partidos. Los perdedores de las semifinales se medirán por el tercer y cuarto puestos, en tanto que los ganadores irán por el título.



Manuela González es la goleadora del América en el certamen, con tres anotaciones.