¿Partido decisivo? Juan Cruz Real se juega otra final con América de Cali, esta vez ante el Pasto 

Francisco Henao

Para Juan Cruz Real, el técnico del América de Cali, cada partido es como una final.



Desde que llegó al equipo a mediados del 2020, el argentino no solo ha tenido que enfrentar a los equipos rivales, sino también a la presión que hay sobre su trabajo.



Ni siquiera después de haber llevado a los rojos a ganar su estrella 15, el pasado 27 de diciembre, ha hecho que las dudas entorno a su rol se disipen. Es más, con el flojo rendimiento del equipo en este 2021 (solo una victoria en seis juegos), las críticas hacia él han venido aumentando en gran parte de la prensa caleña.



Bajo este panorama, Cruz Real y sus dirigidos enfrentarán este domingo un partido clave como visitantes frente al Deportivo Pasto, en un choque decisivo, porque si los rojos no ganan, quedarán más lejos del grupo de los ocho mejores.



¿Peligra su continuidad?

Muchos rumores se han escuchado sobre Juan Cruz Real. Desde que podría llegar a salir del club si continúan los malos resultados, hasta la supuesta posibilidad que tendría (o tuvo) de partir hacia el fútbol del exterior.



Hasta el momento, lo único oficial es lo que le dijo a El País Tulio Gómez, el máximo accionista del equipo rojo.



Para Gómez, Cruz Real “no tiene un ultimátum” porque sabe bien que su objetivo “es clasificar a los ocho mejores”, lo que da a entender que el argentino continuará siempre y cuando el equipo siga teniendo posibilidades de meterse a las finales para pelear por el tricampeonato.



Los ‘Diablos’ rojos no solo tendrán un partido difícil este domingo en Pasto, sino que el miércoles deberán ir a Tunja a enfrentar a Patriotas en partido de la primera fecha que se encontraba aplazado.



Después de dejar ir un total de 8 puntos en condición de local (empates frente a Rionegro Águilas, Bucaramanga, Santa Fe y Envigado), estas unidades que se disputarán en la altura definirán, sin duda alguna, el rumbo deportivo del equipo.



Por eso mismo, Cruz Real podría hacer cambios desde esta tarde. Pablo Ortíz jugaría como lateral por izquierda para darle solidez a la defensa, y el mediocampo estaría integrado por el trío más querido por la hinchada, con Luis Paz, Yesus Cabrera y Rafael Carrascal.



“América matemáticamente está vivo porque quedan varios partidos, pero lo que no tiene en estos momentos es fútbol. En estos dos partidos que se vienen la obligación del equipo es sumar seis de seis, no hay de otra”, analizó el periodista J.J. Morales, de El Corrillo de Mao.



En la parte de arriba, el técnico clama por una mejoría en el nivel del juvenil Santiago Moreno, que a pesar de su gran talento se ha venido a menos en los compromisos más recientes.



Rafael Carrascal, una de las piezas más importantes del equipo, confía en su técnico a pesar de que no lo ha puesto como titular fijo en este 2021, y aseguró en una entrevista con la periodista Sheyla García, en el programa 'Lo que viene', que su club está próximo a repuntar.



“Nosotros venimos de menos a más, y cuando América se pone en alza, ténganle miedo”, dijo Carrascal.



Eso espera la afición roja, que por fin el campeón despierte y recupere terreno en la tabla.