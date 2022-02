Partidazo en el Pascual: América de Cali rescató un punto al empatar con Santa Fe

No habría sido justo que América se fuera este lunes a casa con las manos vacías. Porque tuvo buenos pasajes de fútbol, generó ataque y al final, con un autogol de Santa Fe, logró salvar un punto en el Pascual Guerrero (2-2), por la quinta fecha de la Liga.



Comenzó con mucho vértigo el partido, que estuvo bañado por la lluvia, y era el América el que más dinámica le imprimía al juego.



Un disparo de media distancia de Micolta, que pasó cerca del poste derecho de Leandro Castellanos, levantó de sus sillas al público, que en buena cantidad asistió al Pascual.



Pero fue Santa Fe el que abrió el marcador. Cobró duro un tiro libre, a ras de piso, Matías Mier. Soltó el balón Diego Novoa y en el rebote fue más rápido Wilson Morelo que la defensa americana para meter la pelota (14’).



El gol hirió al América, que aumentó la intensidad de juego y se volcó sobre el arco de Castellanos, que encontraba seguridad en su defensa.

Pudo empatar el juego Larry Angulo en una acción en el minuto 17.



Pero el equipo de Juan Carlos Osorio pagó cara su vocación de ataque, porque los cardenales supieron esperar en el fondo y generaron un contragolpe que encontró frágil la defensa local. El balón quedó en Wilfrido de la Rosa, que vio solo a Mier para correrle la pelota.



El uruguayo definió solo, con tranquilidad, para el 0-2 (36’). Ese gol recordó los dos que le hizo Cortuluá al América la fecha pasada. Voluminosos en ataque los ‘Diablos’, frágiles en el fondo.



Para la parte complementaria, Osorio dejó en el camerino a Micolta y envió al terreno a Alejandro Quintana.



El delantero argentino batalló en el área en un par de acciones y en una de ellas el arquero Castellanos se vio obligado a tomarlo de la camiseta. Penal que fue ratificado por el VAR, pues se evaluó una posible mano de Quintana. Cobró Adrián Ramos y descontó para los escarlatas, en el minuto 64. Estuvo cerca de atajar la pelota el cancerbero visitante.



América siguió insistiendo en busca del empate, ya no con la misma intensidad del primer tiempo, pero mantenía la posesión de la pelota.



El juego por el costado derecho se hizo más constante, a través de Esnéyder Mena, que comenzó el partido como lateral derecho y terminó como un extremo en el cambio del módulo defensivo que sobre el partido hizo el técnico Osorio.



Cuando no era Mena por la derecha, quien generaba peligro era Émerson Batalla por la derecha, juntándose a veces con Ramos.



Pero llegó de la manera menos esperada el empate. Batalla y Ramos se juntaron en una jugada por la izquierda. Ramos se aproximó y tras mandar un centro, el balón pegó en el defensa Jerson Malagó y se le coló por el ángulo a Castellano.



Ramos era uno de los que más lo había intentado y produjo la paridad.

Los ‘Diablos’, que deberán trabajar más en el fondo cuando se van al ataque, visitarán el próximo sábado en la noche a Águilas Doradas. El conjunto escarlata llega a 8 puntos en la tabla de posiciones.