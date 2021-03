¡Para los que no lo quieren! El mensaje de Juan Cruz, técnico del América de Cali, fue bien clarito en La Tocata

Francisco Henao

Juan Cruz, técnico del América, fue el invitado en el programa La Tocata, por el Facebook Live de El País, y fiel a su estilo no evadió ninguna pregunta por muy candente que fuera.



Consultado precisamente sobre la animadversión que genera en muchos aficionados del cuadro rojo, pese al título que le dio en diciembre y al repunte que viene experimentando en este torneo, el timonel fue claro en señalar que los resultados hablan de su trabajo.



"La gente que no me quiere, que no es mucha como lo quieren hacer ver, tendrá sus motivos; y no es mi tarea convencerlos porque seguramente nada les hará cambiar de idea... en cambio sí hay muchos que apoyan lo que hemos venido haciendo", señaló Cruz.



Y agregó que "A los que no gustan de nuestro trabajo les digo que están en todo el derecho de pensarlo, pero les cuento que en el tiempo que llevamos trabajando convencimos a un plantel con un mundialista (Adrián Ramos) y salimos campeones. Le ganamos a dos equipos que tienen las mejores nóminas del país (Junior y Nacional). Además. potenciamos a otros jugadores como Yesus Cabrera, que creo que ha hecho el mejor año de su carrera”.



Cruz también respondió a lo señalado hace unos días en La Tocata por el máximo accionista del equipo, Tulio Gómez, quien dijo que en América no preavisan técnicos porque todos los que llegan al América saben que el gran objetivo siempre es meterse entre los ocho.



"Con Tulio Gómez siempre estaré eternamente agradecido. Confío en mi cuando nadie más lo hacía. Y mi agradecimiento fue seguir acá en América a pesar de las ofertas que tenía para irme", señaló el timonel.



Los rojos son actualmente novenos y siguen en la pelea por entrar a los ocho mejores.