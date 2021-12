"Otra final de rojo sería muy especial": Carlos Sierra en la previa de Tolima-América de Cali

Carlos Sierra se ha convertido en un jugador clave en el América de Juan Carlos Osorio, a la hora de provocar un revulsivo en el equipo o de darle vuelta a un marcador.



El barranquillero sabe cuál es su misión cuando el técnico risaraldense lo envía al campo casi siempre en los segundos tiempos.



El domingo ante Millonarios, en el Romelio Martínez de Barranquilla, fue artífice del despertar del equipo, ayudando con su empuje desde el mediocampo y un pase-gol para lograr un 2-1 que parecía imposible.



Esta tarde (6:00) en el Murillo Toro de Ibagué, frente al campeón Deportes Tolima, Sierra espera ser decisivo una vez más, bien sea arrancando desde el primer minuto o ingresando en el periodo complementario.



El volante escarlata dialogó con El País previo al duelo de hoy, sobre las sensaciones de un cuadro americano que está motivado.

¿Cuál fue la clave para remontar el resultado contra Millonarios en la primera fecha?

La clave siempre ha sido creer en nosotros, en el trabajo que hacemos día a día con el ‘profe’ y en no rendirnos nunca.



Los cambios, entre ellos el ingreso suyo, surtieron efecto…

Sabíamos de antemano que iba a ser un partido muy físico, muy táctico. En el gol de ellos aprovecharon el error en la marca y nosotros aprovechamos las dos opciones que tuvimos, pero hay que seguir trabajando para mejorar.

En el gol del triunfo, el de Joao Rodríguez, fue clave la peinada de balón que usted hizo. ¿Sabía que Joao estaba posicionado para gol?

Cuando vi el balón pensé en anticiparme con la cabeza y si lo conectaba peinándolo, me imaginé que podía pasar algo, y así fue. No sabía que Joao estaba atrás, pero sí lo esperaba.



Viene otro duro duelo, contra Tolima hoy en Ibagué. ¿Qué sensaciones tiene para este partido?

Tolima es el actual campeón, es un equipo muy difícil, va a jugar en su casa, así que la victoria con Millonarios ya es pasado y este juego en Ibagué es otra historia.

¿Significa algo especial para usted enfrentar al Tolima, equipo donde también estuvo una temporada y se coronó campeón?

Lo especial sería volver a pelear una final de rojo, con América, y espero que se nos den las cosas.



¿Es Tolima el rival más fuerte en ese camino a la final?

Todos los equipos son complejos, pero para nadie es un secreto que Tolima y Millonarios son los favoritos del grupo por lo que han hecho todo el año, su regularidad, además de ser los dos últimos finalistas. Ambos equipos tienen un sistema de juego muy definido y bastante sólido. Ojalá podamos ganar otros tres puntos contra Tolima, que es un rival de cuidado.

En el título del América del 2019 usted fue un hombre clave en la nómina titular, no tanto en el del 2020, y ahora el profesor Juan Carlos Osorio lo tiene como alternativa en el banco, pero siempre rinde. ¿Extraña ser inicialista?

Uno trabaja día a día para tener la oportunidad y el ‘profe’ me la está dando, no importa si es como titular o como alternativa. Creo que lo fundamental en estos momentos es aprovechar cada minuto que uno juega y eso trato de hacer.



¿Qué le pide Osorio específicamente a Carlos Sierra?

Mi función básica es como volante mixto y el ‘profe’ me pide que haga funciones ofensivas y defensivas, y me siento bien en esa posición.

Poco se conoce de sus comienzos en el fútbol colombiano, porque usted llegó luego de hacerse en Panamá, Venezuela, Chile. ¿Dónde comenzó su vínculo con la pelota?

Soy barranquillero, pero comencé a jugar fútbol en Santa Marta. De ahí me vieron, pero nunca se dio la oportunidad de jugar en algún equipo de Colombia. Las opciones vinieron por fuera y me fui para Panamá, pero fue en Venezuela donde hubo más roce internacional por participar en la Copa Libertadores.

¿Tiene el anhelo de volver a jugar en el exterior, a los 31 años?

Tengo contrato con el América hasta el 2022 y vivo tranquilo con eso, este es mi presente.



Este América fue desahuciado por muchos y ahora da pasos para llegar a la final. ¿Tiene con qué ser campeón el equipo?

Nosotros no lo vemos de esa manera. Nos gusta ir partido a partido tratando de tener una regularidad para competir. Obviamente queremos estar en la final, pero no debemos desviarnos del objetivo inmediato en cada juego.



¿De alguna manera le favorece al América no ser favorito del grupo?

Al final todos los equipos tenemos las mismas posibilidades de ser finalistas, la clave está en la manera como se destapan las cartas partido tras partido. Siempre hay que trabajar fuerte y bien, y esa es la manera de conseguir los resultados.

Hay quienes desean desde ya una final vallecaucana entre América y Deportivo Cali. ¿Le gustaría que se diera?

Vamos a ver qué pasa.

Datos

América ya sabe lo que es ganar en Ibagué. El pasado 28 de octubre, por la fecha 16, los rojos vencieron al Tolima 1-0 en el Murillo Toro con gol de Gustavo Torres.



Para el duelo de esta tarde, ambos equipos vienen de ganar sus anteriores compromisos: los pijaos golearon 4-1 al Alianza de visitantes, en tanto que los rojos superaron 2-1 a Millonarios como locales en Barranquilla.



Juan Caicedo, con 7 anotaciones, es el máximo goleador del Tolima en la Liga, mientras que Larry Angulo y Adrián Ramos, con 5 cada uno, son los más efectivos del América.



En reclasificación el onceno pijao es el líder con 80 puntos. En esa tabla los escarlatas son sextos con 62 unidades.



En la siguiente fecha América visitará a Alianza Petrolera y Tolima será una vez más local ante Millonarios.

La Ficha

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).

Asistentes: Wílmar Navarro y Dionisio Ruiz.

Probables formaciones



Tolima: William Cuesta, Hárold Gómez, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Jeison Angulo, Cristian Trujillo, Juan David Ríos, Daniel Cataño, Ánderson Plata, Juan Fernando Caicedo y Ómar Albornoz.

DT: Hernán Torres



América: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Kevin Andrade, Elvis Mosquera, Luis Paz, Larry Angulo, Mauricio Gómez, Déinner Quiñones, Jeison Lucumí y Adrián Ramos.

DT: Juan Carlos Osorio



Dato: partido de la segunda fecha del Grupo B.