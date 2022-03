¿Osorio al América de México? Lo que dijo Tulio Gómez, del América de Cali, sobre esa opción

El nombre de Juan Carlos Osorio vuelve y suena para dirigir en el fútbol del exterior.



El técnico del América al parecer está en carpeta de otro América, el de México, que salió del argentino Santiago Solario por los malos resultados en la Liga.



Varios medios colombianos aseguraron que sobre esa posibilidad, y si le gustaría volver a México, Osorio habría dicho: "Me lo estoy pensando".



Ante esa situación, Espn México contactó a Tulio Gómez, máximo dirigente del América de Cali, quien en principio dejó claro que no se opondría a una eventual salida de Osorio del cuadro rojo.



“No tenemos ningún problema en que se vaya”, le dijo Gómez al medio mexicano.



Y luego agregó que "Osorio tiene una cláusula de salida en caso de que llegue una oferta, la cual de momento no ha llegado. Nadie del América de México nos ha contactado para conocer su situación”.



Así está el panorama entre directivo y técnico en América, que deja claro que si aparece la oferta, los rojos abrirían de par en par las puertas de salida para Osorio y poner fin de esa manera a una relación que no ha sido la mejor.