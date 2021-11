"Nos vamos tristes por permitir un empate con un rival directo" las palabras de Pompilio luego del empate

América de Cali empató en casa y prácticamente dejó escapar la victoria ya que se fue ganando en el primer tiempo y había mostrado un buen nivel fútbolistico, sin embargo no fue suficiente para ganarle a Alianza.



"Pensamos que el objetivo eran los tres puntos, obviamente eso hay que reflejarlo en la cancha. Pienso que hicimos un muy primer tiempo, queríamos con la sustituciones tener la misma intensidad con jugadores frescos. La verdad es que al final no cumplimos el objetivo por que no supimos ganar", dijo el asistente técnico Pompilio Paez.



América con este resultado en casa queda en la posición número 11 de la tabla de clasificación



"Por cómo se presentó el partido esta noche si quedamos muy preocupados respecto a la lectura del juego, nos faltó una mejor definición, nosotros mismos somos los culpables por un error individual que luego fue colectivo. Las decisiones no fueron nada claras". , confirmó Pompilo Paez.



El próximo rival de los rojos será con Equidad, quien tendrá el equipo que viajar a la capital para cumplir con la fecha 18.



"Por lo menos vamos a tener 5 secciones antes de jugar con Equidad, hay que mejorar y vamos a mejorar en las decisiones y comportamientos del equipo. Esperemos que en esa planificación, partido tras partido seamos los merecedores de los tres puntos", dijo el asistente técnico Pompilio

