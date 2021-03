América de Cali:"Nos quedan cinco partidos y nos vamos a clasificar. No nos den por muertos", Juan Cruz Real

Juan Carlos Pamo

"Nos quedan cinco partidos y nos vamos a clasificar. No nos den por muertos": Juan Cruz Real

El técnico de América de Cali, Juan Cruz Real, entregó su balance luego de la derrota sufrida este miércoles como local ante DIM y que deja en alto riesgo de quedarse por fuera de la clasificación.

Los rojos cayeron 2-1 y se quedaron con 19 puntos en la casilla 10 de la tabla de posiciones.

"Esto es fútbol. Tuvimos control del juego, pero no tantas opciones claras. Me parece que el resultado fue injusto. Sabíamos que esto podía pasar y más allá del resultado, estoy tranquilo con el equipo. A veces mereces ganar, como hoy, pero el rival acertó 2 de 3 tiros al arco", comentó el estratega americano.



A falta de quince puntos por disputar, los escarlatas no tienen ya margen de error para cosechar la mayor cantidad de puntos y poder soñar con avanzar a las finales.



"Nos quedan 5 partidos y nosotros tenemos que seguir pensando en que debemos conseguir los puntos afuera y debemos sumar para meternos a los 8", agregó Cruz Real.

El timonel rojo aseguró que está seguro de que van a obtener el paso a la otra fase de la Liga colombiana.

"Creo en mi equipo más que nunca. Nos quedan 5 partidos y nos vamos a clasificar. No nos den por muertos", puntualizó.