Daniel Molina Durango

América de Cali no pierde la fe y aún sueña con el título de la Liga Femenina

En América no dan por perdida la final de la Liga Femenina pese a que el jueves, en la ida, Santa Fe se llevó la victoria con un marcador de 1-2.



Las escarlatas, que este sábado se desplazan a Bogotá para el choque final, van con la certeza de que en El Campín pueden revertir el marcador y asegurar de esa manera un nuevo título.



El técnico Andrés Usme reconoció que en el Pascual se cometieron algunos errores que espera no repetir mañana ante las santafereñas.

“Enfrentamos a un gran rival, pero no se nos dio. En Bogotá daremos todo para ganar esta final”, señaló el técnico escarlata, que de paso manifestó que esperaba una final muy difícil por los antecedentes de Santa Fe.



“Santa Fe es un gran rival, la llave iba a ser así de difícil; la idea es recuperar a nuestras jugadoras y desde lo táctico buscaremos las variantes para conseguir el bicampeonato que es lo que queremos”, señaló el timonel de las rojas.

Catalina, la gran preocupación

A los hinchas escarlatas les preocupa la condición física de Catalina Usme, la mejor jugadora y capitana del América, quien el jueves salió muy golpeada por las fricciones que se presentaron en el encuentro.



Sin embargo, aunque América no emitió un comunicado sobre el estado de la volante antioqueña, se da como un hecho que comandará de nuevo los hilos del cuadro rojo en El Campín.



Usme fue la autora del único gol del América en el duelo de ida por la final, y seguramente mañana tratará de anotar una vez más para acercar a su equipo al bicampeonato.



El resto de la formación será la misma que inició el jueves, de nuevo con la venezolana Joemar Guarecuco en el ataque al lado de Gisela Robledo y Farlyn Caicedo.



El duelo en el estadio bogotano comenzará este domingo a las 5:15 p.m. y tendrá transmisión en directo a través de Win Sports.