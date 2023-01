No estarán con América en el 2023: Los jugadores que estarán cedidos del cuadro 'Escarlata'

América de Cali informó a través de las redes sociales la lista de jugadores que estarán cedidos para el 2023. Son seis jugadores los que no estarán en el cuadro 'Escarlata' este año.



Los 'Diablos rojos' se siguen preparando para esta temporada. Ya completan tres días de entrenamientos de este año. Las incorporaciones ya han trabajado con el equipo y se adaptan a la idea del profesor Alexandre Guimaraes.



Dentro de la reorganización del DT brasileño, hay algunos jugadores con los que no contará para este año y tendrán que salir a préstamos a otros clubes.



- Éber Moreno, préstamo a Deportivo Pereira por un año.

​

- Brayan Medina, préstamo a Fortaleza CEIF por un año.



- Didier Pino, préstamo a Deportivo Pasto por un año.



- Joider Micolta, préstamo a Cúcuta Deportivo por un año.



- Yalistón Martínez, préstamo a Orsomarso FC por un año.



- Carlos Cortés Barreiro continuará en préstamo en Santiago Wonders por un año.



De esta manera, América sigue en preparación del reto deportivo que se viene para este 2023. El equipo 'Escarlata' todavía no ha anunciado algún copromiso amistoso de pretemporada ya sea nacional o internacional.

📄 Comunicado oficial | Jugadores cedidos en 2023. pic.twitter.com/JHYxPDYO9e — América de Cali (@AmericadeCali) January 4, 2023