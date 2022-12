"Me ilusiona el día del debut con América de Cali en el Pascual Guerrero": Carlos Darwin Quintero

América de Cali sacudió el mercado de pases con el anuncio del experimentado atacante Carlos Darwin Quintero, quien regresa al fútbol colombiano tras un periplo de 15 años por varias ligas del exterior.

El fichaje del delantero de 35 años es sin duda una de las mejores contrataciones que tendrá la Liga para la temporada 2023.



Quintero, quien debutó en el año 2007 con Deportes Tolima, vestirá su tercera casaca en nuestro país, tras haber militado también en Deportivo Pereira en 2008.



El ‘Científico del gol’, como es conocido en el mundo del fútbol, incursionó en el exterior en ligas como la rusa (2007), la mexicana (entre 2009 y 2018) y llega proveniente de la MLS donde estuvo cerca de cuatro temporadas (2018 hasta 2022).



Dice estar ilusionado con ponerse la camiseta de América, escuadra de la que asegura es hincha desde pequeño, y de paso cumplirle un sueño a su padre, quien lo verá jugar con el club de sus amores.



Carlos Darwin firmó por dos años con los ‘escarlatas’ y luego de pasar las fiestas de fin de año comenzará trabajos de pretemporada en Cascajal para ponerse a punto y lograr los objetivos en 2023: un año donde los rojos quieren volver a festejar títulos.



¿Qué sensaciones le da regresar a Colombia y jugar para América de Cali?

La verdad estoy muy contento y motivado. Con muchas ganar de empezar a participar desde ya con el equipo.



¿Desde cuándo comenzaron las negociaciones con América?

Realmente no se puede decir desde cuándo iniciaron las charlas. Lo que puedo mencionar es que apareció el llamado y hubo un gran disposición de ambas partes, gracias a Dios se culminó de buena manera.



¿Lo sorprendió el llamado de América?

Más que sorprenderme fue llenarme de ilusión, me causó muchas gracia el volver al país y más si es un club grande como América, el que estaba interesado en mis servicios.



¿Venir al América fue también una decisión familiar?

Más que familiar fue una decisión personal. Mi esposa me ayudó para que se diera y ella junto a mis hijos no han vivido en cierta forma lo que es el fútbol colombiano, quería experimentar esa situación. Mi padre es hincha de América y estamos muy ilusionados.



¿En el pasado nunca hubo acercamientos para jugar en América?

En el pasado fue difícil por lo que se estaba viviendo en el exterior. En ese momento habían contratos en vigor con los equipos donde estaba. Ahora fue el momento justo, no quise renovar contrato en la MLS y por fortuna se dieron las cosas para venir.



¿Qué análisis hace del proyecto que se está armando para el próximo año?

Quiero llegar y aportar mi granito de arena. Sabemos que se está armando un buen plantel para la próxima temporada. El jugador que esté en América sabe la responsabilidad que tiene por estar en un gran club como es la institución roja.



El hincha está muy ilusionado con la dupla en ataque conformada por usted y Adrián Ramos...

Hemos cruzado mensajes con Adrián y está muy ilusionado también. Las cosas se consiguen en silencio y con trabajo.



Hay responsabilidad el año que viene de darle al América la posibilidad de festejar títulos tras un año de sequía...

Todos sabemos que los equipos grandes deben estar siempre peleando títulos. A eso vengo, a darle cosas al equipo para que está en los lugares de privilegio.



¿Ha sentido el cariño del hincha americano por su llegada?

Mirá que siempre voy a estar agradecido porque incluso cuando no estaba acá, ellos me han regalado su cariño.



¿Se imagina cómo será el debut en el Pascual Guerrero acompañado de la hinchada?

Claro que me ilusiona. Estuve viendo algunos partidos como hincha y no me quiero imaginar lo que será el día del debut portando la playera del América.



Va a usar el número 25, ¿tiene algún significado especial?

Es el número con el cual empecé en el profesionalismo con Deportes Tolima y siempre que tengo la oportunidad de usarlo, lo hago. Ya lo he usado varios años en Estados Unidos.



¿Tenía ofertas de otros equipos?

Tuve algunas ofertas del exterior, de Colombia se acercó un equipo, pero ya tenía algo encaminado con América.



Regresa al país luego de 15 años, ¿con qué jugador nos vamos a encontrar?

Bien se sabe que con el paso de los años las cosas van cambiando. Quiero mostrar que aún tengo capacidad y calidad para jugar a un buen nivel. Sigo siendo un futbolista explosivo en ataque.



¿Cómo analiza lo que es la Liga colombiana?

Hay equipos que juegan bien al fútbol, con buenas nóminas, con buen manejo de balón. Ahora veo que es un balompié más dinámico, de ir más al frente. Esperemos adaptarnos lo más rápido posible.



Nos imaginamos que otro objetivo en América es transmitir su experiencia a lo más jóvenes del plantel...

Sí, la idea es aportar en varios aspectos en el club. Mostrarle a los más jóvenes el camino para ser un buen profesional, toca ir paso a paso y en algo en que podemos enfocarnos es ser ejemplo para ellos.



¿Cómo hincha disfrutó de los últimos títulos del equipo?

Tuve la oportunidad estar en la final del año 2019 contra Junior. Se disfruta mucho cuando el equipo del que eres hincha sale campeón.



Lo vimos apoyando al Deportivo Pereira en la final de la Liga hace unos días. Siempre hay gratitud por esa institución...

Siempre lo he dicho, a pesar que soy hincha de América siempre seré agradecido con el Pereira, a un club que le tengo mucho cariño y respeto. Me gusta apoyarlo en momentos definitivos, por eso me vieron en el estadio en esa final. Algunos pensaron que podría regresar al Pereira, pero a veces las cosas no dependen de uno.



¿Por qué le dicen el ‘Científico del gol’?

El apodo es más por mi nombre que alguna ocasión lo asociaron con el científico inglés Charles Darwin. Por eso se quedó ese apodo.



¿Se ha puesto un número de goles en el año?

No me pongo ese tipo de metas, soy más de apostar por objetivos grupales. Cuando aportas en lo colectivo, salen a flote las cosas individuales.



Es curioso que en su carrera tenga la posibilidad de jugar en dos equipos que se llamen América...

Sí, he pensado en eso. No soy el único, antes ya se han presentado algunos casos como Frankye Oviedo, Andrés Andrade y Leonardo Fabio Moreno, quienes jugaron en el América de México y el de Cali.



¿La idea es retirarse en América?

Aún no lo sé. Quiero disfrutar estos dos años en América y en su momento ya veremos el futuro.