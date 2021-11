"Más que ansiedad, son ganas de aportarle al equipo": Joao Rodríguez y su ayuda en América de Cali

Uno de los jugadores en América de Cali que más ha sufrido las duras críticas en sin duda el delantero Joao Rodríguez, quien el domingo pasado tuvo revancha deportiva y alcanzó el gol con que los 'escarlatas' derrotaron a Millonarios.

El atacante de 25 años ha recibido la oportunidad por parte del técnico Juan Carlos Osorio y ahora confía en seguir aportando lo de mejor de sí para buscar el objetivo de llegar a la gran final del fútbol colombiano.

"Más que ansiedad, son ganas de aportarle al equipo, al voto de confianza que me han dado mis compañeros, directivos y el míster, eso a veces me gana. Sé que lo debo canalizar y lo que me piden siempre antes de ingresar a la cancha es entrar y disfrutar", comentó Joao este martes en charla con la prensa caleña.

América trabaja de cara al duelo de este jueves en Ibagué ante Tolima, en juego de la jornada 2 de los cuadrangulares finales de la Liga.

"Ya se dio el gol, espero esto traiga mucha confianza para poder seguirle aportando al equipo en estas instancias", acotó Rodríguez.

El elenco orientado por Osorio se desplazará este miércoles a la capital tolimense en procura de dar un nuevo golpe que le permita perfilarse como favorito para avanzar en su zona.

"Ahora estamos enfocados en lo que se viene en Ibagué", puntualizó Joao.