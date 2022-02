Los refuerzos aún no marcan diferencia en el proyecto de América de Cali 2022

La situación del América sigue siendo difícil, como lo fue en el torneo anterior, lo que ha propiciado un distanciamiento entre el equipo y una afición que volvió a pedir la salida del técnico Juan Carlos Osorio.



Si la Liga pasada fue un suplicio para los rojos, la actual no es la excepción por los resultados que se vienen dando.

América está en el puesto 14 con apenas 9 puntos de 24 posibles y suma cinco fechas sin ganar.



¿Por qué se llegó a esta situación? Porque hay bajones individuales que afectan el colectivo, errores en defensa y refuerzos que, salvo Juan Camilo Portilla, no han respondido.



Para este torneo las contrataciones las hizo la directiva y no el técnico, algo inusual en el fútbol, pero un estilo que aceptó Osorio. Llegaron John García, Juan Camilo Portilla, Dídier Pino, Esnéyder Mena, Alejandro Quintana, Daniel Mosquera y el español Iago Falque.

El uno a uno

- John García: defensa central que ha jugado 5 partidos: triunfo 3-0 sobre Bucaramanga, empate 2-2 con Santa Fe y en las derrotas 2-0 ante Cortuluá y Águilas, y 1-0 frente a Junior.

Su presencia poco ha ayudado para corregir errores defensivos que vienen desde el año pasado.



- Juan Portilla: volante de primera línea que ha jugado 8 partidos. Estuvo en los triunfos 1-0 sobre Envigado y 3-0 al Bucaramanga. En los empates 2-2 ante Santa Fe y 1-1 con Equidad y Pereira, y en las derrotas 2-0 frente a Águilas y Cortuluá, y 1-0 con Junior.

Es el mejor refuerzo por su personalidad y la forma como sale con balón dominado desde el mediocampo.

- Dídier Pino: volante de marca que ha estado en 6 partidos de los cuales dos fueron derrotas, dos triunfos y dos empates. No se ha podido consolidar.

- Esnéyder Mena: extremo derecho que ha estado en siete partidos, uno de ellos como lateral. No ha podido imponer su fútbol que es desbordar y mandar centros al número 9.

- Alejandro Quintana: delantero centro con cuatro partidos de rojo y ni un gol hasta el momento.

- Daniel Mosquera: extremo por derecha o delantero centro con cuatro apariciones en el equipo y ni un gol. Ha pasado desapercibido.

- Iago Falque: el fichaje bomba llegó de Europa hace un mes y hasta el momento no suma un solo minuto con el equipo.

Se viene el debut de Falque con la roja?

El fichaje más sonado en América para este año fue el del español Iago Falque, con recorrido por varios equipos importantes de Europa.



Sin embargo, el jugador, que actúa como extremo por derecha o izquierda, tuvo que comenzar un periodo de acondicionamiento desde que llegó, ya que hace ocho meses no tiene competencia.



La buena noticia es que Falque recibió el alta médica y por fin podría debutar con los rojos el domingo ante el Once Caldas, si el técnico Juan Carlos Osorio lo considera necesario.



El delantero español podría ser el revulsivo que el equipo necesita especialmente en ataque, ya que con la ausencia de Adrián Ramos por lesión, América se ha vuelto muy predecible en esa zona.



A propósito, Ramos es otro jugador que podría volver el domingo ante el Caldas, lo mismo que Daniel Hernández.



Al que aún le falta en su recuperación es a Déiner Quiñones.

Lo que viene

Al América le espera una seguidilla de partidos en los que deberá sumar para recuperar terreno y alcanzar un cupo en el grupo de los ocho.



El domingo los rojos recibirán al Once Caldas, equipo de buena campaña, ya que con dos partidos menos —uno ante el Pereira y el de anoche frente al Pasto—, se ubicaba en la cuarta casilla de la tabla.



Después, el 5 de marzo, América jugará nada menos que el clásico ante Deportivo Cali, otro equipo urgido de buenos resultados.



Medellín, Patriotas, Deportes Tolima, Millonarios y Nacional serán los posteriores rivales del América en la Liga colombiana.