¡Los ‘Diablos’ no pueden resbalar! América de Cali urge de una victoria ante Alianza Petrolera

“Tomen nota, vamos a clasificar. No nos den por muertos. Vamos a clasificar”.



Si esa sentencia, lanzada por el técnico Juan Cruz el miércoles pasado, tras la derrota frente a un rival directo por la clasificación como Independiente Medellín en el Pascual, se cumple, América deberá ganar este domingo en la tarde en el estadio Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja, cuando visite a Alianza Petrolera.



Los ‘petroleros’ son los últimos de la tabla de posiciones de la Liga, pero no por ello una presa fácil para el conjunto americano, aunque esta campaña ha demostrado ser mejor visitante que local en el torneo.



Alianza viene de igualar 1-1 con Equidad en Bogotá y querrá hacer respetar su patio contra el bicampeón de Colombia, además de sumar puntos que lo alejen de un descenso que no lo acosa, pero mejor si logra más distancia.



América, undécimo en la Liga con 19 puntos, fracasó el jueves en su intento de vencer a Medellín (1-2), lo que le hubiera valido tres puntos para meterse en el grupo de los ocho equipos que disputarán el título del primer semestre del 2021.



Además de perder los puntos y esa gran chance de clasificarse parcialmente, el equipo de Cruz perdió a su delantero Adrián Ramos, al sufrir una lesión. El jugador venía recientemente de una recuperación y había anotado dos goles en el clásico contra el Deportivo Cali (0-2) en Palmaseca.



Pero, además, perdió al también delantero centro Díber Cambindo, quien reemplazó en ese juego al lesionado Ramos, pero se hizo expulsar cuando el partido ya expiraba, al agredir sin pelota a James Sánchez, del Medellín.



Tales bajas harían suponer que América tendría en la zona de ataque a Santiago Moreno, ausente en el juego pasado por fatiga muscular; Duván Vergara, quien no anda en buen nivel tras reponerse de una lesión, y Stiven Lucumí, quien no ha podido despegar del todo en su regreso a los ‘Diablos’.



En la nómina de convocados entrarían como novedades Émerson Batalla y Aldaír Rodríguez.



Si se mira como antecedente el comportamiento del conjunto escarlata esta campaña cada que visita un patio, además del rival, América debería regresar a Cali con las manos llenas para tratar de continuar con vida en la Liga, y seguir sumando en los cuatro partidos que le restarían.

Como visitantes, los rojos suman 12 puntos de 18 posibles.



Según los cálculos de los estadísticos, los ‘Diablos’ deberán sumar al menos 11 puntos de los 15 que tiene en disputa para asegurarse dentro del grupo de los ocho.



Además del juego de este domingo en la tarde contra Alianza Petrolera en Barrancabermeja, el equipo de Cruz recibirá a Millonarios en el Pascual, seguidamente será también local contra Equidad, luego visitará a Jaguares y cerrará en casa contra Deportes Tolima.



¿Qué tan efectiva será la sentencia lanzada por Cruz tras la derrota contra Medellín? Hoy podría comenzar a tener forma esa advertencia del entrenador argentino. Una derrota dejaría al bicampeón por fuera de los ocho.

Los viajeros

América se desplazó este sábado a Barrancabermeja con un total de 18 jugadores.



Los convocados por el técnico Juan Cruz para este partido contra Alianza Petrolera son: Joel Graterol, Diego Novoa, Marlon Torres, Héctor Quiñones, Daniel Quiñones, Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Pablo Ortiz, Rodrigo Ureña, Luis Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Steven Lucumí, Santiago Moreno, Émerson Batalla, Aldaír Rodríguez, Duván Vergara y Luis Sánchez.



Los rojos van por los tres puntos.

La Ficha

Estadio: Daniel Villa Zapata (Barrancabermeja)



Árbitro: Héctor Rivera (Nariño)



Hora: 4:00 p.m.



Probables formaciones



Alianza Petrolera: Graziani, Castillo, Pérez, Cuperman, Mosquera, Chica, Portilla, R. Torres, Garcés, E. Torres, Molina.

DT: Dayron Montesino



América: Graterol, Arrieta, Torres, Andrade, Ortiz, Paz, Carrascal, Yesus, Moreno, Vergara, Lucumí.

DT: Juan Cruz



Partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga colombiana.