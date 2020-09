América de Cali logró un reconfortante triunfo en la Liga frente al Bucaramanga

Daniel Molina Durango

América, que venía de dos derrotas en línea, ante Junior por Superliga y frente a Internacional en la Copa Libertadores, se reivindicó al vencer este domingo 2-1 por la Liga BetPlay al Bucaramanga, en el Pascual Guerrero.



La victoria, además de ponerle freno a la racha adversa, le sirvió al equipo rojo para meterse en el grupo de los ocho parcialmente clasificados.



Los goles para los tres puntos los anotaron a los 45 de la inicial el chileño Rodrigo Ureña, y Duván Vergara de cabeza a los 78. Descontó Roger Torres con golazo de tiro libre a los 84 minutos.



La victoria es buena para América, pero no alcanza a disimular los errores que sigue cometiendo, especialmente por el bajón de jugadores llamados a hacer diferencia como Adrián Ramos, Juan David Pérez y John Arias.



En los primeros 45 minutos se presentaron solo tres opciones de gol: a los 17, un remate de Diego Herazo que Joel Graterol mandó al tiro de esquina; a los 24 un zurdazo de Juan Pablo Segovia que el portero visitante rechazó, y a los 45 el gol de Ureña ante centro de Nicolás Giraldo.



En el segundo periodo América tuvo la iniciativa, pero sin ser profundo en su fútbol porque Duván Vergara no encontraba regularidad en su fútbol por la banda derecha.



La opción más clara de aumentar la cuenta la tuvo Carlos Sierra a los 61, con un potente remate que neutralizó Jefferson Martínez.



Los técnicos de ambos equipos introdujeron variantes para propiciar una reacción, pero al Bucaramanga no le alcanzó más allá de que su delantero Diego Herazo pusiera en aprietos a Joel Graterol en una jugada del minuto 75.



Cuando se pensaba que el 1-0 sería inamovible, apareció a los 78 minutos Carlos Sierra para ganar un balón en el área y mandar un centro templado que remató de cabeza en el segundo palo Duván Vergara, para el 2-0.



Bucaramanga descontó con un golazo de tiro libre a los 84 por medio de Roger Torres. El 2-1 se mantuvo hasta el pitazo final, alcanzado el equipo rojo tres puntos que le permiten recuperar la confianza.

La ficha

Estadio: Pascual Guerrero

Árbitro: Edwin Trujillo

Formaciones



América: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Nicolás Giraldo, Felipe Jaramillo, Rafael Carrascal, Jhon Arias, Juan David Pérez, Duván Vergara y Adrián Ramos.

Cambios: Ureña por Arrieta (36), Sierra por Carrascal y Moreno por Ramos (57), Paz por Arias y Batalla por Pérez (72).

DT: Juan Cruz Real.

Bucaramanga: Jefersson Martínez, Christian Subero, Steve Makuka, Homer Martínez, Germán Gutiérrez, Nicolás Roa, Bernaldo Manzano, Ever Valencia, Jhon Pérez, Bryan Castrillón y Diego Herazo.

Cambios: Caballero por Castrillón, Restrepo por Manzano y Torres por Pérez (66), Rojas por Roa (77).

DT: Guillermo Sanguinetti.

Goles: 1-0: Ureña (45). 2-0: Vergara (78). 2-1: Torres (84).