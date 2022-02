¿Llamado de atención? En América de Cali no gustó que Juan Carlos Osorio se ofreciera a la Selección

En América no gustaron los objetivos a corto plazo que tiene el técnico Juan Carlos Osorio y que fueron revelados previo al duelo de la fecha anterior frente a Águilas, en Rionegro.



El estratega escarlata le dijo a un periodista de Win en esa ciudad que le gustaría dirigir la Selección Colombia ya y que para demostrar que no sería por dinero, lo haría totalmente gratis por lo menos durante un año.



Esas declaraciones al parecer no gustaron al interior del equipo, de acuerdo con lo manifestado este martes por el presidente del América, Mauricio Romero.



"Ayer (lunes) tuvimos una reunión con el profesor Juan Carlos Osorio, estas cosas son de manejo interno, ese tipo de declaraciones no caen bien al equipo”, dijo Romero en la Banda Deportiva.



Agregó que “Nosotros como institución le damos prioridad al proyecto deportivo. Todos conocemos al profe y sabemos que es una persona emocional".



El Presidente del América señaló que esperan continuar con Osorio en el banquillo escarlata, más allá de sus objetivos a corto plazo.



"Confiamos en que el profe Osorio continuará con nosotros este tiempo, confiamos plenamente que es el el técnico ideal para este proceso que estamos armando, esperemos que los resultados nos acompañen, son los que sostienen cualquier proyecto deportivo”, puntualizó.



América tiene ya tres fechas sin conocer la victoria en la Liga, lo que le ha hecho retroceder en la tabla.