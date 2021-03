América de Cali: ¿Le alcanzará al rojo para meterse a los ocho?

Alejandro Cabra Hernandez

En las cinco fechas que restan del torneo clasificatorio, el bicampeón del fútbol colombiano, América, intentará hacer lo que no ha logrado en las 14 jornadas anteriores: estar en el grupo de los ocho equipos que disputarán el título del primer semestre del 2021.



La derrota 1-2 del miércoles pasado en el Pascual Guerrero frente a Independiente Medellín dejó al equipo del técnico Juan Cruz en una situación más crítica de la que traía, con apenas 19 puntos, fuera de la clasificación.



No obstante la pérdida de esos tres puntos en casa, el entrenador argentino confía en que América conseguirá el tiquete para las instancias finales. ¿Les alcanzará a los rojos?



“Creo en mis jugadores más que nunca. No nos den por muertos. Vamos a clasificar. Tomen nota. Vamos a clasificar”, afirmó Cruz en la rueda de prensa al término del partido contra Medellín en Cali.



En las cinco fechas que le restan, el conjunto escarlata deberá visitar el domingo a Alianza Petrolera, colero de la Liga. Luego tendrá dos juegos seguidos en el Pascual, contra Millonarios y Equidad; posteriormente visitará a Jaguares y cerrará con Tolima en el escenario sanfernandino.



De esos 15 puntos en disputa, los estadísticos calculan que América debe conseguir 11 para sellar con 30 su clasificación, aunque otros consideran que 28 podría ser suficiente para el octavo lugar, si se tiene en cuenta que son 19 jornadas —por la ausencia del Cúcuta Deportivo— y no 20.



Si los ‘Diablos’ quieren mantener vivas sus aspiraciones de meterse en el grupo de los ocho, el próximo domingo deberán traerse los 3 puntos de Barrancabermeja cuando enfrenten a Alianza Petrolera.



Para ese juego, los rojos no podrán contar con Adrián Ramos, quien se fue lesionado en el partido contra Medellín, ni Díber Cambindo, quien reemplazó al delantero afectado, pero se fue por expulsión tras agredir a un rival. Santiago Moreno, ausente en el duelo pasado en el Pascual, estaría habilitado para jugar de nuevo.

Mal local y buen visitante

A lo largo de la Liga, América ha demostrado las deficiencias que tiene para ganar en el Pascual Guerrero.



En casa, los rojos solo suman 7 puntos de 18 posibles, un rendimiento por debajo del 50 %. Han perdido 11 puntos en seis partidos.



Por fuera, los americanos han tenido mejor rendimiento. Suman 12 puntos de 18.



De los 5 juegos restantes, 2 serán por fuera.