Las cuentas claras: América se queda sin margen de error para la clasificación

La empatitis que trae en la Liga, sumado a la derrota en el clásico de la semana pasada ante Deportivo Cali, tienen al América con calculadora en mano haciendo cuentas para ver cómo se da su clasificación.



Los dirigidos por Alexandre Guimaraes dejaron escapar una oportunidad de oro para meterse al grupo de los ocho, con su igualdad (1-1) el miércoles ante Jaguares, en el Pascual.



Hoy la realidad indica que América es décimo con 24 puntos y 17 partidos jugados, a un punto del Deportivo Pereira pero con un juego menos el onceno matecaña, y a la espera de lo que sucediera anoche con Junior y Caldas, que jugaban ante Unión Magdalena y Nacional.



Aunque el tema de la clasificación se torna complejo por la pugna entre varios equipos por clasificar, el técnico escarata, Alexandre Guimaraes, no pierde la fe.



"Estoy convencido de que podemos estar en el grupo de clasificación; nuestras posibilidades están intactas, nos toca más difícil ahora porque debemos salir a conseguir 7 puntos de 9 para clasificar", señaló el timonel después del encuentro ante Jaguares en el Pascual Guerrero.



Por su parte Juan David Pérez, uno de los jugadores más incisivos en la cancha, reconoció que el empate del miércoles daña un poco las cuentas que traía el equipo.



“Dejamos ir dos puntos importantes, ahora nos toca buscarlos por fuera; el equipo tiene las opciones de clasificar a la mano, vamos a darlo todo por alcanzar el objetivo”.



Lo que le espera

El lunes los diablos tendrán una dura visita a Barrancabermeja para enfrentar a Alianza Petrolera desde las 7:40 p.m.



Aunque el equipo santandereano está eliminado, no deja de ser un rival muy fuerte, sobretodo en su casa, detalle que quedó demostrado en la última fecha con el 4-0 que le endosó a Santa Fe.



Después de ese encuentro los rojos regresarán al Pascual Guerrero para enfrentar el 22 de octubre al Deportivo Pasto, equipo que viene con un sorprendente campaña que lo tiene como líder de la Liga.



América cerrará esta primera fase del campeonato visitando al Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, otro equipo que aunque se ha desinflado en las últimas jornadas, no deja de ser difícil en condición de local.



“Seguimos concentrados en el objetivo. Se vienen tres partidos importantes y vamos a dejar todo en la cancha por lograr la clasificación”, fue la promesa del capitán Adrián Ramos.



Para tener en cuenta

A favor del América juega que en las tres fechas que faltan por cumplirse, hay enfrentamientos directos entre equipos que también están en la pelea por ingresar a los ocho.



Por ejemplo, el domingo se medirán Pasto y Águilas y Unión ante el Pereira.



En la siguiente jornada se dará el compromiso Pereira-Nacional, y en la última fecha Pasto-Medellín, Nacional-Equidad y Santa Fe-Once Caldas.



En estos compromisos algunos equipos perderán puntos y eso podría favorecer al América, siempre y cuando el onceno vallecaucano gane los compromisos que le quedan.



¿Y el fútbol?

América sigue careciendo de definición y el miércoles, una vez más, quedó en evidencia en el duelo ante Jaguares.



El equipo rojo solo hizo un gol y de tiro penal, por parte de Adrián Ramos, pero no fue eficaz para concretar las opciones que creó.



El problema de definición nace de la ansiedad de los jugadores en el momento de la puntada final.



Ante Jaguares, Guimaraes utilizó todos sus delanteros: comenzaron Adrián Ramos, Daniel Mosquera y Juan David Pérez, y después entró Gianfranco Peña.



Al equipo también le falta un poco de pausa en la generación de juego, porque hay demasiada velocidad del medio hacia arriba que muchas veces conduce al error, o facilita el trabajo de los defensas rivales.



La clasificación es importante

América depende mucho de sus taquillas y para mantener el equilibrio es necesario alcanzar la clasificación a la siguiente ronda.



Así lo han manifestado sus directivos, que han asegurado que no pasar a segunda fase, sería un golpe durísimo en lo económico.



“Si no clasificamos sería un fracaso, necesitamos pasar por las taquillas”, dijo Tulio Gómez, máximo dirigente, recientemente en Caracol Radio.



Esa situación la corroboró el presidente Mauricio Romero en el Corrillo de Mao, al señalar que “para el América es muy necesario clasificar a la siguiente ronda por lo económico”.