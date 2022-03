La Comisión Local de Fútbol de Cali se reunió con representantes de la afición del América y de la institución 

La Comisión Local de Fútbol de Santiago de Cali sesionó este viernes en la sala de prensa del Estadio Olímpico Pascual Guerrero sobre las medidas a tomar en los próximos partidos del América frente al Medellín (16 de marzo) por Copa Suramericana y Liga masculina, lo mismo que para el compromiso de Liga femenina frente al Orsomarso, el 19 de marzo.



Al acto, encabezado por el secretario de Deporte y Recreación de Cali, Carlos Diago, asistieron entre otros representantes de la barra Barón Rojo Sur; Luz Aida Rodríguez por parte del conjunto rojo, y el intendente de la Policía Rubén Darío Valencia, quien ha estado muy cercano al proceso con las barras.



Al final de la reunión, Diago que "se tocó el tema de los próximos dos encuentros en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde va, a jugar el América con el Medellín por Copa Suramericana y el torneo colombiano. Uno de los puntos fue la no autorización de ingreso de la hinchada visitante, esto para minimizar cualquier tipo de riesgo los días en que se disputarán". Hay que recordar que la CONMEBOL da la autorización presencia de aficionados visitantes, avalado en ser un torneo internacional, sin embargo, el ente internacional afirma que la última decisión la toma el equipo local con la ciudad.



El funcionario les recordó a los aficionados la importancia de tener un buen comportamiento: "Hago una invitación a todos los caleños y vallecaucanos que asisten al Pascual Guerrero para que vivamos el fútbol en paz, ya que los estadios del Cali como el nuestro se han convertido en los de más sanciones. Estamos haciendo las evaluaciones previo a cada partido, per por ahora las barras visitantes no podrán entrar al Pascual".



Kevin Andrés Murcia encargado del Comité de Derechos Humanos en la barra Barón Rojo Sur, expresó que "esta reunión es uno de los pasos en el largo camino que tenemos de fortalecer el tema de barrismo en el Valle del Cauca, afortunadamente creo que estamos en el tiempo de las competencias y en el reconocimiento propios para que lo que está jurídicamente contemplado en el marco jurídico frente a los derechos y deberes de los hinchas realmente se concrete. Por ejemplo, mediante la implementación de una política pública que para tal efecto nuestra ciudad es insignia".



Al mismo tiempo, Murcia señaló que "este tipo de acercamientos con la institucionalidad van en esa vía de que, esos estigmas que han recaído sobre nuestros hombros nos permitan adelantar propuestas en un trabajo mancomunado y ser actores reconocidos para sacar adelante los eventos deportivos".



Por su parte, el coronel de la Policía Metropolitana Rodrigo Manrique, comandante del Distrito 6, sostuvo que: "nos estamos jugando la vida de las personas y es necesario el control de todas las personas involucradas, tenemos que avanzar en eso y buscar que el fútbol no sea un detonante de orden público".



Sobre la solicitud de los representantes de la barra escarlata, Manrique respondió que "hay otros escenarios en los que se puede avanzar en convivencia y luego trasladarlo el piloto al estadio, hacer esos acercamientos primero en otros sitios".