Junior y América protagonizan el duelo de necesitados esta tarde en Barranquilla

Hoy (6:10 p.m.) se vivirá el clásico de la octava jornada de la Liga colombiana, cuando Junior reciba al América de Cali en el estadio Metropolitano de Barranquilla.



Será un duelo de urgencias para ambas escuadras, que viven idénticas e irregulares campañas en el rentado nacional.



Tanto ‘tiburones’ como ‘escarlatas’ llegan a esta fecha con nueve puntos en la tabla y requieren una victoria para no perder la huella de la zona de clasificación.



Será un compromiso para ver caras familiares en el lado del Junior y que fueron protagonistas en el lado rojo.



Juan Cruz Real y Yesus Cabrera, campeones con América, hacen parte ahora del elenco costeño y será un compromiso especial para ellos.



Junior y América, que comenzaron de buena manera el torneo, han venido en picada, un hecho que ha generado duras críticas en ambas escuadras por no encontrar el camino futbolístico.



En el elenco orientado por Juan Carlos Osorio sigue ausente el delantero Adrián Ramos, quien por unos problemas lumbares no ha podido volver a una convocatoria del equipo escarlata.



En el cuadro de Cruz Real, la buena noticia es la recuperación de varios jugadores que estaban en departamento médico. Wálmer Pacheco, Fernando Uribe y Dany Rosero podrían reaparecer esta tarde.

Héctor Rivera, del departamento de Nariño, será el árbitro central para el juego de hoy.