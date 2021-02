Daniel Molina Durango

Juan Cruz Real Vs. Guimaraes: ¿Qué dicen los DT de América y Nacional antes del clásico?

Esta noche (8:10) tendremos el denominado ‘clásico del fútbol colombiano’ entre Nacional y América en Medellín.



Verdolagas y escarlatas se verán las caras por primera vez en la temporada con situaciones diferentes.



Los paisas llegan a la fecha 8 de la Liga en la parte alta de la tabla con 13 unidades, mientras que los rojos se ubican en la casilla 12 con solo 6 puntos y un partido menos.



El duelo de esta noche tendrá como gran atractivo el enfrentamiento de Alexandre Guimaraes y Juan Cruz Real, los últimos dos técnicos campeones con América. Hoy, Guimaraes está en el banco verdolaga.



El País habló con los dos entrenadores sobre sus expectativas por este duelo estelar de la Liga.

Juan Cruz: "Con Nacional es un juego lindo"

¿Cómo analiza el arranque de año para el América?

Ha sido un comienzo que nos ha costado, de antemano sabíamos que nos iba a pasar. Cuando un equipo sale campeón se corre el riesgo de un bajón y sumado a que no se pudo tener una preparación acorde por lo tarde que finalizó el torneo anterior.

¿Hoy está tranquilo con el rendimiento del equipo?

Nunca voy a estar tranquilo si mi equipo no está en las primeras posiciones. Sí me da tranquilidad la evolución juego a juego que vamos teniendo, eso me da optimismo para lo que viene.

¿Díber Cambindo y Jeison Lucumí eran las piezas que pretendía para su idea de juego de esta temporada?

Ojalá Jeison pueda adaptarse nuevamente a lo que es la institución y aportarnos todo su talento. En el caso de Cambindo, es un jugador que se ha destacado en segunda división, aunque jugar en primera es otra cosa y esperamos que pueda darnos cosas positivas.

¿Quedó conforme con el equipo que armaron?

Uno como entrenador siempre quiere más. Es lógico que toca acomodarnos a la situación económica de la institución. Tenemos un buen equipo para el torneo local, aunque corto si lo comparamos con otros.

¿Cómo enfrentar hoy a Nacional de Guimaraes?

Es un clásico, un partido lindo para jugar. Es un juego complejo, digno del rival que vamos a enfrentar, debemos estar en nuestra máxima expresión para intentar ganarlo.

¿Que Guimaraes dirija a Nacional genera una dificultad extra en el momento de la planificación?

No, creo que el conocer algunos jugadores podría ser alguna ventaja, pero en general no interfiere demasiado.

¿Y que sus jugadores conozcan a Guimaraes es un plus?

Eso es relativo porque cada técnico tiene una idea de juego, pero eso es flexible con algunas cosas.

¿Despierta una sensación especial enfrentar a un técnico que hace poco fue campeón con América?

No, es algo lógico de un entrenador que pasó por la institución y le fue bien como también a nosotros nos ha ido bien. El profesor Guimaraes, así como nosotros, quedamos en la historia, pero ahora son historias distintas.

¿Cómo le fue enfrentando al profesor Guimaraes?

Me tocó enfrentarlo en 2019 en un América-Jaguares, ese partido terminó igualado a dos goles en Montería.

¿Desde lo táctico cambia mucho su equipo cuando se pierde a un jugador como Duván Vergara?

Duván es un jugador muy importante para nosotros y lastimosamente lo vamos a perder por varios juegos. Confiamos en el jugador que vaya a reemplazarlo.

El técnico Guimaraes confía en poder saludarlo y felicitarlo personalmente por el título del 2020...

Al profesor le guardo un profundo respeto, es un señor con experiencia y por eso se le respeta. Siempre dije que lo que él hizo fue importante y había dejado la vara alta por ganar la estrella. Yo guardo mi profundo respeto hacía él y ojalá podamos vernos y saludarlo personalmente.

Guimaraes: "Enfrentar al América será especial"

¿Qué representar enfrentar al América?

No es un partido cualquiera, nosotros le entregamos todo al América y pudimos ayudar a conseguir la estrella 14, nos ganamos un respeto profesional y un cariño enorme de toda una ciudad, por eso será un partido especial para mí y mis colaboradores.

¿Lo deja tranquilo el arranque de temporada?

Estamos contentos por los pasos que vamos dando, sabemos lo difícil que es construir equipo y estamos bien porque estamos en la parte alta de la tabla, con un promedio de gol anotado importante y pocos recibidos. Tenemos un grupo de jugadores muy comprometidos.

¿Pudo armar el equipo que pretendía?

Fuimos armando y reforzando un plantel que ya de por sí tenía una base importante. Los jugadores que se han sumado nos dan esperanza para lo que viene.

¿Cómo analiza al América que va a enfrentar hoy?

A medida que va pasando el tiempo ha madurado la interpretación de la idea de juego que pretende el cuerpo técnico del América. Será un partido muy competitivo y debemos aprovechar las situaciones de juego para intentar ganarlo.

¿El que usted conozca la base de América es un plus?

Sí, pero también los jugadores me conocen. La planificación se ha hecho con base en el trabajo nuestro y teniendo en cuenta las cualidades del rival.

¿Le da tranquilidad la ausencia de Duván Vergara?

Duván es uno de los mejores extremos delanteros de Colombia, pero a mí siempre me gusta enfrentar a los mejores. Ahora, lo que ha hecho ‘Niche’ (Luis Sánchez) es digno de resaltar, no podemos confiarnos de que no esté Duván, seguramente su reemplazo intentará complicarnos la vida.

¿Le sorprendió que su sucesor en América no haya contado con muchos jugadores que fueron su base?

Cada técnico tiene sus ideas, cuando nos fuimos del América dejamos una gran cantidad de puntos importantes, pero seguramente el cuerpo técnico que llegó fue incorporando piezas que consideró le servían para su modelo de juego.

América no ha comenzado bien, ¿de usted ganarle hoy cree que le genera una crisis de resultados?

Los cuerpos técnicos que consiguen grandes resultados siempre tienen un crédito en la chequera. No pensaría que fuera ocasionar X o Y situación. Nosotros vamos a salir con todo a ganar el partido y después será una situación ajena.

Hay jugadores que por respeto no celebran goles a sus exequipos, ¿si Nacional marca, va a festejar?

Yo festejo todos los goles, unas veces más efusivas que otras, esperemos qué puede pasar este domingo, pero yo me debo a una institución grande como es Nacional.

¿Mantiene contacto con integrantes de América?

Sí, claro. Hablo mucho con algunos de ellos, sobre todo con los que ya no están, para no importunar a otros.

¿Siente aún admiración de la hinchada escarlata?

Sí, uno palpa que hay un enorme agradecimiento cuando el hincha de América nos ve en aeropuertos, nos pide una foto, algún saludo y eso es algo lindo.

¿Conoce personalmente a Juan Cruz Real?

Lo saludé una sola vez cuando él dirigía a Jaguares. Ojalá pueda estar acá debido a lo sufrido por el Covid-19. Quiero darle la felicitación por ser el actual campeón del fútbol colombiano.