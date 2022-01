América de Cali: Juan Carlos Osorio se queda y dará la pelea con los jugadores que contrate Tulio Gómez

Aunque no está de acuerdo con el procedimiento de los directivos del América en el tema de las contrataciones para esta temporada, Juan Carlos Osorio continuará como técnico del conjunto escarlata y buscará ganar la liga del primer semestre del 2022.



Así lo conoció El País horas después de que el máximo accionista del América, Tulio Gómez, le diera una entrevista al diario en la que afirmó que es el Comité Deportivo el que está contratando esta vez, a diferencia del semestre anterior, cuando todas las vinculaciones tuvieron el visto bueno de Osorio.



Según Gómez, Osorio tuvo "carta blanca" en su primera etapa en el banquillo rojo y las contrataciones "no fueron las mejores".



En la charla con El País, el dirigente escarlata admitió que ha tenido discrepancias con el técnico risaraldense, "pero nada que sea irreconciliable".



"Osorio es un gran profesional y una gran persona, y no nos hemos dado puños ni machete", afirmó Gómez.



El País conoció que en medio de la tensa situación entre Gómez y Osorio, el entrenador evaluó qué hacer y solo tenía dos opciones: irse derrotado o quedarse y apostar este semestre, con lo que le den los directivos, para ganar la Liga colombiana.



Hasta hoy, América solo ha hecho oficiales dos contrataciones: la del defensa John Édison García, de La Equidad, y el volante ofensivo Juan Camilo Portilla, procedente de Alianza Petrolera. Se habla de la llegada de cuatro jugadores más, que serían un defensa, un volante creativo y dos delanteros.



Osorio, entonces, está a la espera de más jugadores y "dará la pelea" con el equipo que arme el Comité Deportivo, según fuentes cercanas al entrenador.



Las mismas fuentes afirmaron a El País que Osorio "es un hombre ganador y no considera irse derrotado del equipo, sino cuando haya ganado un título".



Osorio buscó por sus propios medios vincular al volante creativo Edwin Cardona, con la ayuda de patrocinio, pero no fue posible. El jugador de la Selección Colombia finalmente estará con el Racing de Argentina.



Osorio también quiso tener a Andrés el 'Rifle' Andrade, y vio más cercana esa posibilidad, pero tampoco se concretó.



Con respecto a las contrataciones del semestre anterior, según las fuentes consultadas por El País, Osorio considera que los jugadores que llegaron no fueron de primer nivel por el presupuesto que aprobaron los directivos.



Se supo, además, que el técnico rojo está dispuesto a ceder parte de su salario para la contratación de un jugador "tipo A", siempre y cuando el club traiga otro.



Las fuentes afirman que "Osorio no está en el América por plata".



Esta temporada, los 'Diablos' tendrán retos en la Liga, la Copa Colombia y la Copa Suramericana.