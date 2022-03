Juan Carlos Osorio rechazó la oferta de Tulio Gómez para dejar al América de Cali

El director técnico de América de Cali, Juan Carlos Osorio no aceptó la propuesta económica para salir del equipo escarlata.



El periodista Carlos Arturo Arango reveló que Osorio gana “200 millones de pesos mensuales” en el cuadro escarlata y la indemnización que estipularon en el vínculo contractual asciende hasta los “3 mil millones de pesos”, una suma muy complicada para las finanzas de América.



Tulio Gómez, decidido en cambir el rumbo del equipo con un nuevo entrenador, le había ofrecido 200.000 dólares para dejar el equipo de manera inmediata.



Sin embargo, Osorio no aceptó argumentando que no ha fracasado y que si lo quieren sacar la cláusula indica $800.000 dólares.



¿Qué había dicho cuando llegó?

El rechazo de la propuesta ha generado inconformidad en los hinchas escarlatas quienes recordaron sus palabras meses atrás diciendo que no pediría indemnización.



"Ni voy a pedir indemnización, no lo hice en mi gestión anterior, ni me aferro a mi trabajo, a toda la hinchada del america les garantizo eso", habría dicho el técnico escarlata en septiembre de 2021.