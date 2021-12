Juan Carlos Osorio: "No tengo ningún reproche con mis jugadores, dieron el 100%"

América frenó en seco su andar en el cuadrangular B de la Liga colombiana, al caer 2-0 frente la Deportes Tolima en su visita al estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.



La temprana expulsión de Jerson Malagón y el poderío del local llevaron al traste las aspiraciones de sumar en una cancha siempre compleja.



Al final del juego, el técnico Juan Carlos Osorio habló sobre la derrota de su equipo en su segunda salida por el cuadrangular B de la Liga.



"Lo que más destaco de los muchachos es cómo competimos, muy dignamente, con un hombre menos los 90 minutos y por momentos nos impusimos en el tramite del juego", comentó el entrenador



La situación con el cuarto árbitro: "No transmite un buen mensaje a la liga que el influyente no sea un jugador de campo, sino el que está encargado de las reglas".



Lo que viene para América: "Esperaremos con ansias el juego de vuelta, por ahora se impusieron. No tengo ningún reproche con mis jugadores, dieron el 100% y ya veremos que traen los próximos juegos"