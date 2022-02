Juan Carlos Osorio: "Me encantaría analizar la posibilidad de llegar a ser ministro de Deportes"

América de Cali salvó un punto luego de empatar en los últimos minutos con gol de Luis Sánchez frente a Equidad, en el cierre de la séptima fecha de la Liga colombiana.



Los escarlatas no pudieron celebrar con victoria su cumpleaños 95 y solo les alcanzó para igualar a un gol contra los aseguradores.



Saliendo al paso sobre las especulaciones acerca de una posible salida del técnico Juan Carlos Osorio, el mismo santarrosano sacó una nueva perla en la conferencia de prensa.

"Es irrelevante. Estoy feliz en América, a este proyecto le doy el ciento por ciento, lo demás cada uno debe aclarar lo que dice. Yo públicamente nunca he manifestado nada y no debo aclarar nada. Pero ya que me lo preguntan, a futuro me encantaría analizar la posibilidad de llegar a ser ministro de Deportes. Quiero hacer algo por el deporte colombiano, y también lo haría de manera desinteresada porque quiero aportarle al deporte y al fútbol, a lo que me he dedicado toda mi vida", dijo el técnico escarlata.

¡AHORA QUIERE SER MINISTRO! 🇨🇴



Juan Carlos Osorio tira una nueva bomba en la rueda de prensa: 💣



“A futuro me encantaría analizar la posibilidad de llegar a ser ministro de deportes, hacer algo por el deporte colombiano”. pic.twitter.com/SvPY4ZqhtG — Futbol colombiano (@Futbolfpc) February 18, 2022

En redes sociales han criticado fuertemente a Osorio. Algunos aseguran que su nuevo deseo es porque no pudo llegar a la Selección Colombia y otros le piden que se dedique a dirigir al América, en vez de estar buscando otros cargos.



Aquí, algunas reacciones en redes:

Que entran colados Juan Guaidó y Juan Carlos Osorio a un bar. — El Kínder de Cortés (@Cortes_Kinder) February 18, 2022

Falta poco para que Juan Carlos Osorio se postule como vicepresidente de Rodolfo — Miguel Cantillo (@MiguelCantillo) February 18, 2022

"Juan Carlos Osorio"

El profe Osorio anda entre la estratósfera y Marte por sus últimas declaraciones. No sabe lo que quiere, quiere ser DT de Colombia, Ministro, Fiscal, embajador, Actor, Papero, Comerciante. Mejor es que abra una licorería creo que ahí le iría mejor. — Junior Delgado (@libardodelgado) February 18, 2022

Sin embargo, algunas personas interpretaron las palabras de Juan Carlos Osorio como una salida sarcástica, debido a la insistencia de la prensa especializada con respecto a su posible salida del conjunto escarlata.



América luego de su empate frente a Equidad es décimo del campeonato con 9 puntos, a dos de Jaguares que es octavo de la Liga con 10 unidades.