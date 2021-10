Juan Carlos Osorio: "Esto es fútbol de alto nivel, tuvimos para meterla y no se hizo"

América de Cali se trajo un importante empate de la cancha del estadio El Campín, luego del 0-0 frente a Millonarios por la fecha 13 de la Liga.



El técnico Juan Carlos Osorio terminó con buenas sensaciones, a pesar de no haber conseguido la victoria que tanto necesitaba.



"Creo que iniciamos muy bien, limitamos al rival en el primer tiempo. Millonarios es uno de los mejores equipos en elaboración, les competimos de igual a igual en la posesión", indicó el técnico Osorio.



Acerca del empate sin goles dijo: "Esto es fútbol de alto nivel, tuvimos para meterla y no se hizo, pero no los voy a crucificar. No se nos están dando las cosas, pero a futuro cambiaremos eso".



Sobre la falta de gol expresó: "Hay que mejorar en nuestra eficiencia, es un deporte de interacción en espacios compartidos. Debemos colaborarnos mejor".



Por lo pronto, América deberá preparar lo mejor de su equipo para el clásico vallecaucano frente al Cali el sábado en el Pascual.