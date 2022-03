Juan Carlos Osorio: "El día que los directivos tomen otra decisiones con gusto me iré"

América de Cali volvió a perder por la Liga colombiana. En esta ocasión, fue el Deportes Tolima el encargado de propinarle otro duro golpe al proyecto de Juan Carlos Osorio.



Los escarlatas tuvieron las oportunidades para igualar el compromiso, pero no pudo concretar. Mientras que los 'pijaos' les falló la definición para haber aumentado el marcador.



Al final del compromiso, el técnico Juan Carlos Osorio habló en conferencia de prensa sobre lo que fue la presentación de América frente al Tolima.



"En el primer tiempo sufrimos un poco, en el segundo tiempo y de acuerdo al planteamiento, el equipo tuvo uno de los mejores segundos tiempos. Previo al juego mencione que enfrentábamos a uno de los mejores DT de Colombia", comentó el técnico risaraldense.



Sobre la falta de gol, manifestó: "Desafortunadamente no pudimos concretar las opciones, pero hicimos un buen segundo tiempo. El equipo fue muy superior al rival en la parte complementaria".



Acerca de la posibilidad de dejar el banquillo del América, Juan Carlos Osorio dijo: "Al hincha hay que decirle la verdad, mientras yo este daré el 100%. El día que los directivos tomen otra decisiones con gusto me iré".



"El éxito se mide dependiendo de los recursos y de lo que se logra. Yo creo que cumplir con lo que uno promete, es trabajar y tratar de mejorar al equipo y esperar resultados", complementó el entrenador santarrosano.