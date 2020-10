Joel Graterol pone el pecho y habla de la actualidad del América en Liga y Libertadores

Juan Carlos Pamo

“Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre.”



La cita bíblica (Mateo 7:7-8) la publicó Joel Graterol el jueves pasado en su cuenta de Twitter y se hizo viral en pocas horas. Dueño de una fe absoluta, el juvenil portero del América, de 23 años, quiso escribir ese mensaje en gratitud con Dios, tras su llamado a la selección de mayores de Venezuela, que el 9 de octubre, en Barranquilla, será el rival de Colombia en el debut de ambos equipos en las clasificatorias al Mundial de Catar 2022.



Esa cita podría hacerse extensiva, de alguna manera, al momento que atraviesa el venezolano en el América, porque llegó como suplente de Éder Cháux, pero le bastó una sola oportunidad para apropiarse del arco rojo. Sin embargo, el equipo no anda bien en la Copa Libertadores, ni la Liga colombiana.



Este domingo, frente a Águilas Doradas en el Pascual, América tiene el compromiso de volver a saborear la victoria. Y Graterol, quien atendió telefónicamente a El País desde la tranquilidad de su casa, lo sabe. Y pone el pecho.

¿Cómo analiza la situación del América en Copa Libertadores?

Bastante difícil, tuvimos en nuestras manos la clasificación, pero estamos con la cabeza levantada, debemos mantenernos competitivos hasta el último momento, conscientes de que se puede dar también la posibilidad del otro torneo.



¿Pero la apuesta sigue siendo la Libertadores o la Suramericana?

Vamos a competir hasta el último momento en Libertadores, pero si no se da, obviamente hay que buscar la Suramericana, que también es otro torneo importante.

América no ha encontrado la fórmula del triunfo, complejo hallarla en la última fecha ante Gremio, el mejor del grupo, y de visita…

Si analizas línea por línea los partidos, te das cuenta de que ha habido mejoría en ritmo, falta mejorar en el último tercio de la cancha, donde hay que hacer los goles. En cualquier momento el resultado se te va a dar.



Siendo autocríticos, ¿qué le ha faltado al América entonces?

Que entre la pelota. Eso nos faltó contra Inter, jugamos bien, dominamos el juego, atacamos, fuimos profundos, pero no nos alcanzó.

¿Es la solución la falta de un goleador?

Nosotros tenemos muy buenos delanteros, contamos con un jugador con una increíble experiencia en Europa como Adrián Ramos. Tenemos a Duván Vergara. Se trata de entrar en ritmo, volver al gol.



Es inocultable que el América quedó muy débil con las ausencias de un técnico campeón y dos jugadores clave como Pisano y Rangel...

Son ausencias importantes, claro, pero hemos intentado tener una ofensiva potente, desequilibrante. Lo que buscamos es que los jugadores que estamos alcancemos el mejor nivel para competir.

En pocos partidos, América perdió la Superliga, está pendiendo de un hilo en la Libertadores y está por fuera de los ocho en la Liga. Este domingo debe llegar una victoria contra Águilas en el Pascual…

Tengo fe para lo que viene, América es un equipo ganador, competitivo, vamos a volver a los ocho, vamos a golpear duro de nuevo.



La hinchada ha sido muy crítica por la inexperiencia y malos resultados del técnico Juan Cruz. ¿Cómo asumen los jugadores esta situación?

Tenemos una buena relación laboral con el técnico, estamos unidos en un mismo propósito. Tenemos el oído para escuchar sus indicaciones, que son buenas, nos estamos esforzando para encontrar esa plenitud de ritmo y fluidez de juego del equipo.

¿Es cierto que hubo un intento de cisma entre técnico y jugadores?

No, esos fueron rumores de prensa, es peligroso para la institución especular cuando no hay nada concreto y eso no es cierto.



Ha sido convocado a la selección de Venezuela para enfrentar a Colombia en las clasificatorias. Un momento de alegría en medio de las frustraciones por lo que sucede en el América…

Sí, siento mucha felicidad. Estoy agradecido con Dios por este lindo privilegio. Estoy contento por defender mi bandera y tratar de conseguir el paso al Mundial, un sueño que no hemos podido lograr.

¿Qué está haciendo Venezuela que tiene arqueros de talla internacional como Faríñez y Graterol?

Trabajar bien. Desde chico tuve buenos preparadores de arqueros, se están haciendo bien las cosas con las bases. Fíjate que tengo un hermano que también está en la primera división, en Venezuela, y es arquero. Eso, al lado de los sueños, la mentalidad y la actitud, coinciden para brillar, y no es solo con los arqueros, Venezuela está trabajando muy bien con los juveniles en todas las líneas, como quedó demostrado en el Suramericano (terceros) y el Mundial (segundos).



Eso del arco va en la sangre de los Graterol, entonces…

Mi padre, William Graterol, no jugó fútbol, pero fue un atleta nato, jugaba de todo, fue voleibolista y basquetbolista, y cuando mi hermano y yo le dijimos que queríamos ser arqueros, se convirtió en nuestro primer preparador.

¿Por qué es tan difícil para Colombia vencer a Venezuela?

Porque somos buenos, tenemos talento y somos muy competitivos.



¿Cómo analiza ese debut de ambas selecciones en estas clasificatorias a Catar 2022, teniendo en cuenta que los técnicos Queiroz y Peseiro se conocen, toda vez que dirigieron juntos al Real Madrid?

Difícil, complicado para ambas selecciones. Lo imagino como un partido de alto nivel, atractivo para verlo, y esperemos que el momento que están atravesando los jugadores de las dos selecciones se vea en la cancha el 9 de octubre en el Metropolitano de Barranquilla.

Hay que ganar

América tendrá este domingo en la tarde una buena oportunidad de regresar a la victoria en la Liga colombiana y mejorar su posición en la tabla, cuando reciba en el estadio Pascual Guerrero a Águilas Doradas, por la fecha 11 del torneo.



En el cuadro rojo volverá a la formación titular el delantero Duván Vergara, ausente en el juego pasado por Copa Libertadores contra Inter en el Pascual por sospechas de Covid-19. Se estima, además, que Yesus Cabrera también sería de la partida.



Los ‘Diablos’, novenos en la tabla, urgen de la victoria.

La Ficha

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

Árbitro: Carlos Herrera

Hora: 6:05 p.m.

Probables formaciones



América: Joel Graterol, Rodrigo Ureña, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco, Rafael Carrascal, Luis Paz, Yesus Cabrera, Jhon Arias, Adrián Ramos, Duván Vergara.

DT: Juan Cruz



Águilas Doradas: Carlos Bejarano, Geovan Montes, Jeisson Quiñones, Carlos Henao, Álvaro Angulo, Jonny Mosquera, Óscar Hernández, Fredy Salazar, Christian Marrugo, Juan Otálvaro, Miguel Murillo.

DT: Francesco Stifano



Partido por la fecha 11. América es noveno con 15 y Águilas, 14 con 11.