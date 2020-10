Alejandro Cabra Hernandez

América de Cali no podrá contar con sus dos arqueros principales (Joel Graterol y Éder Cháux) en las próximas dos fechas de la Liga, porque ambos fueron convocados por sus respectivas selecciones para el inicio de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



Graterol integra la convocatoria de Venezuela, mientras que Cháux fue llamado en el último momento por Colombia, ante la baja obligada de David Ospina, que no pudo viajar desde Italia por las restricciones a causa de la pandemia del coronavirus.



En ese orden de ideas, el encargado de defender la portería escarlata será Jeison Pinillo, quien se venía desempeñando como tercer arquero.

Pinillo tiene 23 años, mide 1,97 y ha tenido experiencia atajando en el Atlético Fútbol Club.



En diálogo con la prensa radial caleña, el joven guardameta se mostró muy contento con la posibilidad que tendrá de ser titular este miércoles, cuando la ‘Mecha’ visite al Envigado por la fecha doce del campeonato colombiano.



“Pienso que estoy preparado para esta responsabilidad. Se me da la oportunidad de ser titular, espero brindarles seguridad a todos mis compañeros y a la hinchada”, indicó.



Jeison aseguró que la noticia de la convocatoria de Cháux a la Selección Colombia lo puso muy feliz.



“Me di cuenta estando en mi casa. Me puse muy contento por mi compañero y también sé que esta es una linda posibilidad para mí”, aseguró.



El gran reto de Pinillo será reemplazar con altura a Joel Graterol, quien venía siendo el titular del equipo gracias a sus muy buenas actuaciones.

América, que viene de ganarle con contundencia a Águilas en el Pascual Guerrero, debe sumar tres puntos frente a los ‘naranjas’ este miércoles (6:05 p.m.) para irse asegurando un lugar en las finales del campeonato.