Insípido empate sin goles entre América y Patriotas, en el comienzo de la fecha 6

Un América con juego soso y nada efectivo, más allá de que haya sido el que tuvo la pelota, dejó escapar anoche dos puntos de su casa al empatar 0-0 con un limitado Patriotas, por la sexta fecha de la Liga.



Sigue sin convencer el equipo de Juan Carlos Osorio que anoche, como lo había advertido, tuvo muchas modificaciones en la nómina titular.

Tuvieron que pasar 16 minutos para que América por fin inquietara el arco de Patriotas.



Primero con un remate sin potencia de Joao Rodríguez que soltó el arquero Carlos Mosquera y luego con jugada individual de Déinner Quiñones, que disparó de media distancia. Antes de ello, era el atacante Kevin Aladesanmi es que más hostigaba los predios escarlatas.



Los rojos comenzaron a tener más confianza y aproximaciones a la puerta visitante, pero no había claridad, faltaba esa jugada final que permitiera evidenciar una aparente superioridad americana.



Un remate de Joao tras acción individual, en el 32’, corroboró que eran las jugadas individuales la única manera como América podría hacerle daño a un Patriotas replegado y que jugaba al contragolpe por los espacios que dejaba su rival. Y repitió casi la misma jugada Joao seis minutos más tarde.



Para la parte complementaria, el técnico Juan Carlos Osorio hizo dos modificaciones. Envió a la cancha a Luis Paz por Gustavo Carvajal y a Émerson Batalla por Kevin Andrade. Y de nuevo, cuando apenas se reanudaba el partido, Joao intentó romper la valla contraria. Era quien más lo intentaba.



América siguió ejerciendo su dominio. Circulaba la pelota. Lo intentaba por la izquierda, por el centro, por la derecha, pero nada le resultaba efectivo para romper el muro de Patriotas.



Y cuando el visitante se atrevía, con tres o cuatro toques llegaba al área de Graterol aprovechando los espacios que había entre la zaga roja y la zona de volantes. No ejecutaba bien los repliegues el equipo de Osorio y corría riesgos que no eran mayores por las limitaciones de los atacantes del rival.



Tuvo que echar mano de Adrián Ramos el entrenador escarlata para tratar de resolver un partido que lucía fácil en el papel por las condiciones de Patriotas, que había perdido a su técnico y está casi en el sótano de la tabla. ‘Adriancho’ ingresó por Elvis Mosquera, quien se fue lesionado.



Pero apareció el que siempre lo hizo en todo el partido: Joao. Un zapatazo suyo se estrelló en el poste en el 78’. El gol seguía siendo una imposibilidad para los rojos. Y lo fue hasta el final. No pudo el América de Osorio, que decepcionó a los hinchas que lo acompañaron en el Pascual Guerrero.