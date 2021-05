¿Influyó? Adrián Ramos, capitán de América de Cali, habló de la situación del país y del empate ante La Guaira

Francisco Henao

El capitán del América, Adrián Ramos, compareció en rueda de prensa después del empate 0-0 con La Guaira y dio sus motivos de un resultado que no le favorece al equipo escarlata.



El delantero caucano señaló que se perdieron varias opciones de gol y eso fue determinante para la igualdad en Caracas.



"Tuvimos varias opciones, pero lamentablemente no pudimos definir. De todas maneras seguimos en la pelea y eso es lo que vamos a hacer en los próximos partidos para sacar los resultados que necesitamos", señaló Ramos.





El delantero escarlata confesó que la situación tensa que vive Colombia influyó también en determinado momento.



"Llegamos a este partido en una situación difícil por lo que está viviendo el país; la idea era tratar de estar concentrados en el juego, pero reso resulta complejo porque no somos ajenos al tema que se vive Colombia, nosotros pertenecemos al pueblo", expresó.



Dijo Ramos que esperan que las cosas mejoren para bienestar de todos. "Ojalá la situación cambie, la idea es poder trabajar de la mejor manera, la verdad no lo hemos podido hacer, no nos hemos preparado como debe ser porque nuestro país pasa por un momento muy duro y solo esperamos que la situación mejore".



América es colero de su grupo en Copa Libertadores con apenas un punto en tres partidos.