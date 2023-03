Hubo cambios: Dimayor confirmó modificaciones en juegos de América y Deportivo Cali

Este viernes se confirmó el cambio de día para los compromisos entre Boyacá Chicó y América de Cali, juego válido por la fecha 12 de la Liga colombiana, e Independiente Medellín vs. Deportivo Cali, por la fecha 13.



El partido del rojo estaba pactado para disputarse el viernes santo (7 de abril) a las 7:30 p.m.. Sin embargo, por solicitud de las autoridades de Tunja este cotejo se desarrollará el miércoles 19 de abril a las 8:00 p.m.



La modificación se sustenta en que para ese viernes el departamento de Boyacá recibe mucho turista por motivo de la Semana Santa y no podría brincar la seguridad suficiente para el compromiso futbolero el viernes.



Por su parte, el juego entre Medellín y Cali cambia de hora y se disputará a las 8:00 p.m. y no a las 5:30 de la tarde, como estaba dispuesto en un comienzo.