¡Hay que ganar! América de Cali juega un partido decisivo este miércoles ante Millos

Daniel Molina Durango

América de Cali no tiene margen de error y si quiere estar entre los ocho clasificados para luchar por el tricampeonato, deberá vencer a Millonarios (3:30 p.m., transmite Win+) hoy por la fecha 16 de la Liga.



No será una tarea fácil, pues desde su retorno a la máxima categoría no ha podido ganarle al azul en el Pascual Guerrero.



Tampoco son alentadores los números del ‘Diablo’ como local en el actual torneo, donde solo ha ganado uno de seis partidos disputados.



Sin embargo, el buen registro contra los grandes de la era Juan Cruz Real, el gran momento de Santiago Moreno y el buen actuar de la zona de volantes son sus principales armas.



Para el periodista Óscar Rentería, América “debe mejorar mucho si quiere ganarle a Millonarios. La última victoria contra Alianza fue buena, pero fue ante el último de la tabla, que lleva 27 partidos sin ganar. Millos es un equipo rápido, que gana espacios y tiene jugadores buenos y rápidos para contragolpear. Esperemos que Cruz no ensaye nada y Ortiz juegue como central y Lucumí mejore o sea reemplazado”.



Por su parte, Marino Millán piensa que la principal clave tiene que ser la seguridad defensiva. “No siempre los tiros van a ir a los palos o va a atajar Graterol. Adelante, América tiene la ventaja de marcar incluso cuando juega mal”.



El exdelantero escarlata Julián Téllez argumenta que la necesidad de ganar para el América es clara y confía en el historial reciente del equipo ante los rivales de mayor renombre. “Esta es una final más de las que le ha tocado vivir a América en el último año”, señala.



Para JJ el ‘Tigre’ Morales son tres los aspectos que le permitirán al actual bicampeón hacer un buen partido: el buen comportamiento defensivo, la recuperación y generación de juego en la mitad y la efectividad y definición.



“En el medio la regularidad de Luis Paz es un plus, pero se necesita que Carrascal y Yesus estén finos en la gestación. Afortunadamente en zona de definición está ‘Santi’ Moreno, que pasa por un gran momento. La falencia actualmente está dada por el momento de Jeison Lucumí, aún lejos de su mejor versión”, sentencia.

La voz de los protagonistas

Santiago Moreno, una de las figura del ataque rojo en el actual torneo, se refirió al crucial clásico de hoy, al que definió como un encuentro en el que se deben dejar la vida.



“El momento por el que estoy pasando es muy especial, espero seguirle aportando a este equipo”, afirmó el goleador del rojo en la competencia con cuatro anotaciones, las mismas que Yesus.



Por otro lado, el arquero Joel Graterol, pilar para que América siga vivo, dijo: “El partido está con el mínimo porcentaje de error, tenemos que ser mucho más efectivos, es lo que nos ha costado últimamente”.



Además, enfatizó en que el objetivo va más allá de entrar a los ocho. “Nosotros competimos con un objetivo y el de nosotros es ganar el título, aunque lo primero es meternos a los ocho”.

La ficha

Fecha: 16

Estadio: Pascual Guerrero.

Hora: 3:30 p.m.

Televisión: Win+.

Árbitro: Wílmar Roldán (Ant.), contará con asistencia del VAR.



Alineaciones probables:



América de Cali: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortíz, Héctor Quiñones, Luis Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Jeison Lucumí, Santiago Moreno y Duván Vergara.

DT: Juan Cruz Real.



Millonarios: Juan Moreno, Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Andrés Murillo, Ómar Bertel, Stiven Vega, Kliver Moreno, Émerson Rivaldo Rodríguez, Cristian Arango, Daniel Ruiz y Diego Abadía.

DT: Alberto Gamero



Dato: Millonarios tiene 26 puntos, en tanto que América suma 22 unidades.