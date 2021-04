¡Habló Osorio! Lo que dijo el principal candidato para ser técnico del América de Cali

Francisco Henao

La llegada de Juan Carlos Osorio como técnico del América es inminente.



El máximo accionista del equipo, Tulio Gómez, ya dijo que le gustaría tenerlo al frente del cuadro rojo; y el mismo timonel risaraldense también dejó entrever su gusto por asumir las riendas de uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano.



En diálogo con el periodista Jaime Orlando Dinas, Osorio aseguró que está dispuesto a dialogar con la directiva del América su vinculación al equipo en reemplazo de Juan Cruz Real.



"Dejo claro, que ahora que América resolvió su situación contractual con el profesor Juan Cruz, estoy dispuesto a dialogar mi vinculación, algo que en su momento les expresé a los directivos; quiero desarrollar un proyecto en esta prestigiosa institución", señaló Osorio.



Manifestó que "Tengo propuestas de Rusia, China, Emiratos Árabes, Argentina y Brasil, pero quiero quedarme en Colombia y me gustaría dirigir en Cali, una ciudad en la que no he trabajado".



En cuanto a los objetivos que se plantearía al frente del América, en caso de darse su fichaje, Osorio dijo que el tema de la Copa Libertadores es una materia pendiente.



"Quiero lograr el título de la Copa Libertadores con América ya que con

Nacional inicié ese camino, que luego Reinaldo Rueda terminó con la obtención de esa Copa".



Por último Osorio, en su charla con Jaime Orlando Dinas, dio a conocer un detalle que lo une a la capital del Valle.



"Mi esposa, que es caleña, y su familia, son hinchas del América; incluso mi cuñado tiene tatuado el escudo del América y desean que dirija en Cali", puntualizó.



Es probable que este fin de semana se produzca el contacto entre la directiva del América y el técnico para finiquitar su llegada al cuadro escarlata.