Ganar o ganar: sin margen de error, América recibe esta tarde a Petrolera por Liga

Ganar o ganar. Esa es la premisa que tiene América de Cali para el cotejo de esta tarde (6:00) en el duelo ante Alianza Petrolera, juego correspondiente a la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana.



Los orientados por Juan Carlos Osorio suman apenas 3 unidades tras disputarse tres jornadas de la fase semifinal del rentado nacional.

Los escarlatas están obligados a hacer respetar la casa y revertir la amargura de llegar a esta fecha con dos caídas consecutivas: ante Deportes Tolima y ante Petrolera, ambas derrotas en condición de visitantes.



“Es fundamental en este juego hacer respetar nuestro patio. Sabemos que si hacemos un buen trabajo en equipo, corrigiendo cosas, podemos lograr 3 puntos que son fundamentales para lo que pretendemos de acá en adelante”, comentó el volante Luis Paz.



Como local, el conjunto americano ha perdido solo uno de los seis compromisos más recientes. Suma tres victorias y dos empates.



“El partido de hoy es importantísimo para nosotros como institución. El margen de error es nulo, el objetivo es esta segunda vuelta de los cuadrangulares es sumar de a 3 puntos en cada uno de los tres encuentros que restan y para lograrlo debemos dar el ciento por ciento”, apuntó el guardameta Diego Novoa, quien se perfila para ser titular esta tarde.



De acuerdo con las estadísticas del rendimiento de América en estas finales y dadas a conocer por la Dimayor, el elenco rojo es el único equipo que ha marcado menos goles (3) en estos cuadrangulares, un aspecto que denota la pobre campaña en materia ofensiva.



Una de las esperanzas para retornar no solo a la senda del triunfo sino de ser efectivos a la hora de anotar es su capitán y referente en ataque, Adrián Ramos, quien mantiene la ilusión de que él y sus compañeros eleven el nivel que les permita soñar con llegar a la gran final de la Liga.



“Afrontaremos un partido muy importante, ante un rival que hizo bien las cosas en el último juego, pero nosotros debemos seguir con nuestro objetivo de sumar 3 puntos que nos permitan seguir soñando con la posibilidad de llegar a la final”, apunto Adrián.



Por su parte, Petrolera llega a la capital del Valle con los mismos puntos que los ‘Diablos rojos’ y con la misma ilusión de llevarse un buen resultado de la capital del Valle.



Se prevé que Hubert Bodhert, técnico del conjunto petrolero, utilice la misma formación con la que derrotó al América en Barrancabermeja.



América jugará de nuevo en el Pascual tras no poder usarlo por la realización de los Panamericanos Junior, pero no podrá contar con las tribunas norte y sur, debido a la sanción impuesta por la Dimayor.