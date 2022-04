¡Fin de la novela! Juan Carlos Osorio dejó de ser el técnico de América de Cali

El técnico Juan Carlos Osorio ya no hace parte del América de Cali según él mismo lo confirmó para El País. La era de Osorio llegó a su fin después de arduas negociaciones entre el entrenador y directivos para lograr la rescisión del contrato.



El entrenador risaraldense se marcha del América luego de 10 meses, tiempo en el que los desacuerdos con el máximo dirigente, Tulio Gómez, marcaron su gestión.



Los malos resultados, la poca empatía con el dueño del equipo, el rechazo de los aficionados a su gestión y la incoherencia en el momento de analizar los partidos del cuadro rojo, colmaron la paciencia y precipitaron la salida del timonel antes de que venciera su contrato.



Después de la derrota en la fecha anterior frente al Tolima, la decisión de los directivos era buscar un acuerdo definitivo en el tema indemnización, para salir del timonel risaraldense.



Aunque luego de ese encuentro en Ibagué Osorio dijo que estaba abierto a lo que decidieran los dirigentes, una vez llegó a Cali le hizo saber al América su deseo se continuar hasta junio.



Pero los rojos no dieron su brazo a torcer y este jueves habrían recibido el sí del técnico para rescindir el contrato de un vínculo que terminó siendo una tortura para directivos, aficionados y para el mismo entrenador.



Al América lo dirigirá seguramente Jersson González el domingo en el duelo por la fecha 14 ante Millonarios, en el Pascual Guerrero.



Una ilusión que se fue diluyendo

Osorio llegó en junio del año pasado a las toldas rojas, con una alta expectativa debido a su pasado con títulos en Nacional, clasificación a un Mundial con México y el roce que tuvo como técnico de Sao Paulo y el fugaz paso como seleccionador de Paraguay.



Pero cada jornada con los escarlatas fue marcando irregularidades en el rendimiento deportivo, pues fracasó no solo en la Liga colombiana del 2021, sino en la Copa Suramericana que disputó en dos oportunidades: en la temporada 2021 y 2022, cuando fue eliminado en la primera fase.



Además, sus polémicas decisiones en las conformación de las nóminas con su famosa rotación fue marcando el distanciamiento con Tulio Gómez, una situación que no tuvo reversa, a tal punto que la relación entre ambos terminó totalmente rota.

La salida de Osorio de América tomó más tiempo por la lucha de egos entre el técnico y el máximo directivo.



Al entrenador le restaba un año y medio de contrato y en varias ocasiones fue enfático en afirmar que la decisión de su salida era un tema de los dirigentes, es decir, que no renunciaba y que debía ser indemnizado por el valor total del contrato.



En múltiples ocasiones los directivos le plantearon a Osorio una negociación para la rescisión de su vinculación con los 'Diablos rojos', pero el entrenador no accedió, solo hasta ayer, cuando en una reunión entre las partes se llegó a un acuerdo para finiquitar su ciclo en América

.





📄 Comunicado oficial | Juan Carlos Osorio finaliza su etapa como Director Técnico de América de Cali. pic.twitter.com/URxXCdZSvK — América de Cali (@AmericadeCali) March 31, 2022