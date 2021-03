América de Cali:"Este era un triunfo que necesitábamos y el resultado se quedó corto", Juan Cruz Real

Juan Carlos Pamo

Con la satisfacción por regresar al triunfo en la Liga colombiana, el técnico de América de Cali, Juan Cruz Real, se mostró satisfecho por el rendimiento de su equipo este miércoles en la noche tras derrotar 1- 0 a Patriotas en juego aplazado de la fecha 1.



Los rojos se impusieron ante los boyacenses con anotación de Yesus Cabrera y retornaron a la victoria tras cuatro jornadas de sequía.

"Los muchachos hicieron un gran partido, es mérito de ellos. No es fácil venir a Tunja, esta cancha no está apta para jugar profesionalmente", comentó Juan Cruz.



Con este resultado, los escarlatas llegaron a 12 puntos en la tabla y se ilusionan con meterse en el grupo de los ocho.



"Este era un triunfo que necesitábamos y creo que el resultado se quedó corto. Nos teníamos que haber ido con uno o dos goles más", agregó el timonel rojo.



El elenco americano fue efectivo en el cotejo, sobre todo en la parte complementaria, hecho que le permitió sumar tres puntos valiosos en lo deportivo y en lo anímico.



"Nosotros en los partidos anteriores no tuvimos primeros tiempos buenos, pero creo que hoy el equipo fue muy sólido y jugó muy serio. Por momentos no pareció que estábamos en la altura. Se cumplió con la expectativa y ahora debemos pensar en lo que viene", puntualizó Cruz Real que ahora alistará su equipo para el duelo del próximo domingo ante Pereira.