"Es un triunfo importante que nos mantiene en los ocho ": Guimaraes, DT de América de Cali

América consiguió una importante victoria en el estadio Pascual Guerrero al vencer 2-0 a Patriotas por la fecha 12 de la Liga. Con este triunfo los 'Diablos rojos' se afianzan en el tercer puesto de la tabla.



"Hicimos un partido completo, interpretamos bien por donde teníamos que atacar intentando llegar con mas gente al área, era una cuestión de paciencia y de esperar el momento que al final se nos dio. Luego aprovechamos los espacios que ellos dejaron y poner a los jugadores rápidos que tenemos. Es un triunfo muy importante porque nos mantiene en el grupo de los ocho y nos renueva la confianza para enfrentar a Tolima", dijo Guimaraes.



El técnico 'escarlata' compartió sobre lo que se habló en el entretiempo ya que no lograba el equipo abrir el marcador.



"Quise darles tranquilidad porque el partido iba dirigido hacia lo que hicieron el primer tiempo, pero les había faltado liquidar la jugada. La lección que sacamos después del partido, de jugar con un defensa complicada, es que debemos buscar y entender siempre cuáles son las vías de penetración, pero mi idea era únicamente transmitirles tranquilidad"



Por último, el 'profe' Guimaraes se refirió a los cambios que hizo en la nómina para este partido ante Patriotas.



"Alejandro tuvo dos situaciones, no pudo estar porque principalmente en el entrenamiento previo tuvo un pequeño choque con un compañero y por prevención decidimos juntos con el doctor, no exigirlo porque podía traer consecuencias en la continuidad. También, debido a nacimiento de su hijo".