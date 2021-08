Envigado le propinó al América de Cali su primera derrota en la Liga colombiana

América perdió el camino victorioso que traía en la Liga al caer este domingo 1-0 ante Envigado en el Polideportivo Sur, por la tercera fecha de la Liga colombiana.



El único gol del encuentro lo anotó el juvenil John Jáder Durán iniciando el periodo complementario, después de aprovechar un error de la zaga escarlata para definir con potente zurdazo desde el área grande.



El primer tiempo fue de pocas emociones en el Polideportivo Sur. El balance registra una opción clara para cada bando, que no terminaron con el balón en la red.



A los 12 minutos John Jáder Durán botó de manera increíble una posibilidad de gol, cuando Jáder Maza se la sirvió en bandeja de plata, pero su remate solo ante Joel Graterol se fue por arriba del horizontal.



Y a los 27 respondió América con un cabezazo de Jeison Palacios ante tiro de esquina, que dio en el horizontal y se fue posteriormente desviado.



Solo esas opciones se presentaron, con un Envigado que por momentos tocó el balón en la mitad del campo, y un América que en ese periodo inicial no fue tan decisivo y desequilibrante como en anteriores encuentros.



Para el segundo tiempo el técnico Juan Carlos Osorio movió el banco, ingresando primero a Geován Montes por Jerson Malagón, para pasar a Kevin Andrade a la primera línea de volantes.



Con la variante no surtió efecto, el técnico americano siguió apelando a su reserva, y a los 58 minutos les dio entrada a Emerson Batalla y a Mauricio Gómez por Sierra y Lucumí.



Pero antes de estos cambios se dio el gol del Envigado; minuto 49, pelotazo para Durán, le ganó en potencia al defensa John Palacios y apenas tuvo tiempo sacó un zurdazo que no pudo contener Joel Graterol.



América tuvo el empate primero con un remate de Rodrigo Ureña que evacuó la zaga local a los 55 minutos, y en el rebote de esa acción Déiner Quiñones sacó un zurdazo que controló el arquero Parra.



El onceno vallecaucano apuró las acciones, pero no tuvo claridad en ataque porque Quiñones esta vez no pesó como en los primeros partidos, y a Gustavo Torres lo mandaron a jugar de delantero centro y allí fue fácilmente controlado por los defensores naranjas.



Osorio quiso corregir enviando al campo a Adrián Ramos por el mismo Torres, pero el veterano delantero escarlata fue muy poco lo que pudo hacer ante un Envigado bien parado.



A los 76 minutos Durán por poco anota el segundo para Envigado, pero falló increíblemente con el arco solo después de haber dejado en el camino a Graterol.



Por mucho que América insistió, el 1-0 se mantuvo, sufriendo el onceno vallecaucano su primera derrota en la Liga.

La síntesis

Estadio: Polideportivo Sur

Árbitro: Jorge Duarte

Formaciones



Envigado: Felipe Parra, Daniel Londoño, Jonathan Lopera, Carlos Ordóñez, Santiago Jiménez, Diego Moreno, Juan Manuel Zapata, Jáder Maza, Iván Rojas, Yasser Asprilla y John Jáder Durán.

Cambios: Córdoba por Zapata (64), Hernández por Maza (78), Rodríguez por Durán (83); Saunders por Asprilla, Ramos por Rojas (83).

DT: Alberto Suárez



América: Joel Graterol, Kevin Andrade, John Palacios, Pablo Ortiz, Jerson Malagón, Carlos Sierra, Rodrigo Ureña, Déinner Quiñones, Jeison Lucumí y Gustavo Torres.

Cambios: Montes por Malagón (45), Batalla por Sierra y Gómez por Lucumí (58), Ramos por Torres (66).

DT: Juan Carlos Osorio



Gol: 1-0: Durán (49).