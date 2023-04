América de Cali enfrenta esta noche a Boyacá Chicó, por el juego aplazado de la fecha 12

América vuelve a la competencia esta noche en la Liga colombiana para enfrentar a Chicó en Tunja, partido que estaba pendiente de la fecha 12.



Después del fallido partido del domingo ante Nacional, por causa de los disturbios dentro del Atanasio Girardot, el cuadro rojo espera que la falta de ritmo no le pase factura para este duelo en el que están en juego tres puntos importantes.



Tanto Chicó como América están igualados en puntos (21), por lo que el ganador de esta noche se acercará a Millonarios, que es segundo con 25 unidades, y además le descontará al líder Águilas, que suma 28.



Sin novedades

Por los lados del América no se anuncian cambios en la formación titular. El técnico Alexandre Guimaraes, teniendo en cuenta que Carlos Darwin Quintero no ha cumplido la sanción, pondrá el mismo equipo que tenía pensado utilizar en Medellín. Eso quiere decir que Esnéyder Mena, después de superar una lesión, será lateral derecho, y que del medio hacia arriba estarán Iago Falque, Cristhian Barrios, Adrián Ramos y el argentino Facundo Suárez.



El resto de la nómina es la misma que ha venido afrontando los últimos compromisos de la Liga. Como alternativas, el técnico Alexandre Guimaraes podrá contar con Luis Paz, Luis Sánchez, Andrés Sarmiento y Daniel Mosquera, entre otros.



Un rival fuerte

América tendrá al frente a un Chicó que ha venido haciendo una sorprendente campaña, contrario a torneos anteriores, en los que casi siempre ocupaba las últimas casillas.



El equipo ajedrezado viene de empatarle al Junior en Barranquilla y de caer con el líder Águilas en Rionegro.



Chicó se ha mostrado como un equipo fuerte en defensa, donde sobresale el venezolano Henry Plazas, quien tiene un potente cobro de tiro libre con el que le ha dado triunfos a su equipo. En ataque tiene dos jugadores muy rápidos como Géimer Romir Balanta y Brayan Moreno, bien asistidos desde el medio por Sebastián Támara y Juan Asprilla.



Chicó, sin duda, se la pondrá difícil al América, porque sabe que está cerca de conseguir el sueño de clasificar a la fase decisiva de la Liga, un logro que no alcanza hace muchísimos años.



El duelo en el estadio La Independencia de Tunja comenzará a las 8:00 p.m. y tendrá como árbitro a Edilson Ariza.