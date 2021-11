América de Cali empató en casa con Alianza Petrolera, se le dificulta la clasificación a los rojos

América, que venía de vencer al Tolima en Ibagué en lo que podría ser por fin la recuperación en la Liga, volvió a retroceder al empatar anoche 1-1 con Alianza Petrolera en el Pascual.



Con el triunfo parcial los rojos saltaban hasta el octavo lugar y quedaban perfilados para pelear la clasificación, dependiendo de si mismo.



Pero al no mantener el triunfo, el 1-1 los hace retroceder hasta la undécima casilla, poniendo en riesgo el tiquete para cuadrangulares.

Desde el pitazo inicial América fue superior a su rival. El equipo rojo manejó el balón, atacó por las bandas y se aproximó con peligro a predios del equipo petrolero.



La mayor posesión del balón, el abrumador dominio y la mejor actitud, dieron sus frutos en el minuto 27 con la apertura del marcador.



Héctor Quiñones recuperó un balón en terreno del visitante, se lo entregó a Déiner Quiñones y el volante se lo devolvió de inmediato la lateral para que sacar un zurdazo imparable y decretara el 1-0.



Poco después el otro lateral rojo, Cristian Arrieta, estuvo a punto de marcar el segundo con remate de pierna izquierda que controló el arquero José Luis Chunga.



En el segundo tiempo, llegó el empate de Alianza a los 54 minutos por medio de Brayan Gil y América se fue al piso en lo futbolístico y anímico: no volvió a llegar con claridad y quedó expuesto al contragolpe del rival.



Déiner Quiñones no hizo diferencia porque abusó de la individual, a Adrián Ramos no le llegaron suficientes balones y Emerson Batalla deambuló atropellado por todas las puntas, sin encontrar claridad.



El 1-1 deja de nuevo números rojos y una vez más amago de crisis en el América.



Ficha técnica

Estadio: Pascual Guerrero

Árbitro: John Ospina (Quindío).

Formaciones



América: Diego Novoa, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Jorge Segura, Héctor Quiñones, Kevin Andrade, Larry Angulo, Carlos Sierra, Déinner Quiñones, Adrián Ramos y Emerson Batalla.

Cambios: Ortiz por Segura (35)

DT: Pompilio Páez



Alianza Petrolera: José Chunga, Yhorman Hurtado, Carlos Pérez, Jáider Riquett, Leonardo Saldaña, Freddy Flórez, Juan Portilla, Edwin Torres, Jhon Pérez, Brayan Gil y Bayron Garcés.

Cambios:

DT: Húbert Bodhert

Goles: 1-0: H. Quiñones (27)