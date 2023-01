El sueño 'Hugo Rodallega' ¿Qué deberá pasar para que llegue al América de Cali? 

América de Cali poco a poco se ha armado para la temporada 2023. Las contrataciones han llegado al cuadro 'Escarlata' y ya se entrenan con el equipo. Sn embargo, la hinchada todavía le hace falta un nombre: Hugo Rodallega.



El cuadro 'Escarlata' sumó su quinto esfuerzo para la temporada 2023. Franco Leys, Cristian Barrios, Carlos Darwin Quintero, Facundo Suárez y Andrés Sarmiento son las nuevas caras del América. El máximo accionista de la institución, Tulio Gómez, habló sobre el refuerzo que toda la hinchada americana espera desde hace tiempo.



"Traer a Rodallega es un tema difícil por lo económico. Pero si la hinchada logra comprar 30.000 abonos, los traemos. O que venga algún empresario y meta la inversión para traerlo", dijo Tulio.



Por su parte, Hugo Rodallega en entrevista con el 'Gato' Arce, aseguró su interés de hacer parte del América: “Estoy esperando. He conversado con otros equipos, pero no se ha resuelto nada por el mismo tema que le he dado prioridad a América. Todo depende de Tulio. Él es el que toma la decisión”.