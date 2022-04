El 'segundo tiempo' de Alexandre Guimaraes con América llega con muchos retos

El 'segundo tiempo' de Alexandre Guimaraes como técnico del América, elección que fue del agrado de la afición roja, no será un reto cómodo por la situación del equipo en la Liga colombiana.



El técnico brasileño recoge un equipo muy tocado por la mala campaña, que evidencia pérdida de la motivación y que en su interior seguramente considera que se perdió demasiado tiempo con un proyecto, el de Juan Carlos Osorio, que no logró consolidarse.



Guimaraes, sin embargo, tiene a su favor que ya conoce al América por dentro, que referencia a varios de los jugadores de la plantilla, que sabe del sentir de la afición y que tiene claro cuáles son los objetivos de los escarlatas en cuanto torneo participa.



Al timonel brasileño le quedan seis partidos para solucionar muchos problemas que tienen al América por fuera de los ocho parcialmente clasificados. Por ahora, los retos bien marcados y en los que deberá trabajar para sacarlos adelante, son los siguientes:



1. Levantar al equipo

La posición que ocupa América en la tabla de posiciones, puesto 12 con 18 puntos de 42 posibles, no se compadece con la historia del equipo. En eso tendrá qué trabajar Guimaraes porque los rojos deberán estar en fases finales; de lo contrario, sería un fracaso.



2. Motivar a los jugadores

Más allá de la actitud que han mostrado en muchos partidos, el ánimo de los jugadores del América está muy golpeado. Es una plantilla que por el solo hecho de protagonizar una campaña irregular, de alguna manera se ha acostumbrado a las derrotas y al rechazo de la afición. Motivarlos y retarlos a que de ahora en adelante comienza una nueva historia debe ser prioridad para el técnico.



3. Afianzar lo táctico

Los continuos cambios de sistema que implementó Juan Carlos Osorio durante su estadía en el equipo hacen que los jugadores no se sientan fijos en una posición.



América unas veces jugaba con tres centrales, con laterales-carrileros, y en algún momento llegó a utilizar dos 9, Adrián Ramos y Alejandro Quintana.



Guimaraes tendrá que consolidar primero lo táctico para darle confianza al plantel.



4. Revisar el estilo futbolístico

América venía priorizando lo físico con tres volantes espigados y de marca, y en ataque la única fórmula era la velocidad. El equipo no tenía pausa, jugaba a un ritmo demasiado alto y eso lo terminaba pagando físicamente, casi siempre en los remates de partido. Ahí también deberá haber un cambio.



5. Ajustar la zona defensiva

Uno de los grandes problemas del elenco escarlata ha sido su zona defensiva. Y eso se ha visto reflejado en la cantidad de goles que ha recibido: 17 en 14 partidos.



Allí también hay una tarea grande para trabajar porque si esa zona, tan vital en un equipo, no funciona, difícilmente el resto tendrá una respuesta positiva. O, interpretándolo de otra manera, de nada serviría que los delanteros hagan dos goles, si en defensa se reciben tres.



5. Enamorar a la hinchada

El solo nombramiento de Guimaraes fue bien recibido por los hinchas; pero no hay duda de que existe un divorcio entre afición y jugadores por los malos resultados. Volver a esa unión de antes es fundamental para recuperar la armonía.