Hay jugadores que saben meterse en el corazón del hincha con solo una maniobra en la cancha. Un regate. Un pase. O un gol en el que la pelota pega en el horizontal y se queda dormida en la red, luego de que su autor deja vencidos tres rivales en el camino, en un momento en que el partido requiere una genialidad.



Eso le sucedió a Déinner Alexánder Quiñones Quiñones, el joven extremo de 25 años que llegó esta temporada al América y en solo dos partidos les ha dicho a los Diablos que no extrañen tanto a Duván Vergara o Santiago Moreno, porque él también sabe robar sentimientos.



Nació en una vereda tumaqueña de donde salió cuando apenas tenía 12 años, en busca de la felicidad resumida en una pelota. Porque eso es para Déinner el fútbol. Alegría.



Anduvo por varios equipos de Colombia (Universitario de Popayán, Quindío, Jaguares, Medellín y Nacional) hasta que dio el salto al fútbol mexicano. El Santos Laguna no hizo uso de la opción de compra y volvió a su tierra, donde el profesor Juan Carlos Osorio se ha convertido el algo más que un técnico para él. Por eso está en América. Y aquí, dice, encontró esa felicidad alguna vez extraviada.

¿Cómo llega Déinner a la pelota?

Nací en Imbilí la Vega, una vereda de Tumaco, y desde muy pequeño sentía que tenía cualidades para el fútbol. A eso de los 7 años empecé a jugarlo con mayor constancia, me decían que lo hacía muy bien y decidí venirme a Cali a buscar un mejor futuro, el futuro de un niño que quería ser jugador profesional, y a Dios gracias logré conseguirlo.



A los 7 años, ¿qué sueño tenía Déinner, ser como qué jugador?

Mi referente siempre ha sido Ronaldinho, me gustaba como se divertía jugando al fútbol y eso trato de hacer.



Su felicidad es la pelota...

Lo ha sido siempre, el fútbol era mi diversión cuando estaba en mi pueblo y lo es ahora que soy profesional, aunque con un grado de mayor responsabilidad. Me gusta mi trabajo.

Leí que se siente en deuda con el profesor Osorio. ¿Por qué?

Cuando él y yo coincidimos en Atlético Nacional sentí que no había dado lo que él esperaba. Y yo sabía que podía dar más, pero no lo hice. Así que ahora nos volvemos a encontrar en el América y debo saldar esa deuda, creo que se están haciendo bien las cosas.



¿Por qué no dio lo que se esperaba?

Cuando uno llega a un sitio nuevo tiene un período de adaptación y considero que no lo hice bien. Lastimosamente para el momento no daba espera ese proceso, llegó la pandemia y eso empeoró las cosas.



¿Es Osorio más que un técnico para Déinner?

Sí, es como un padre. Mi relación con él ha sido muy buena dentro y fuera de la cancha. Me da mucha confianza, me aconseja muy bien y súmale lo que sabe del fútbol. Entonces, eso lo aprovecha mucho uno como jugador y como ser humano.

¿Qué le ha aportado Osorio?

Él siempre me dice que lo primordial es la familia, que es el apoyo permanente de uno. Me dice que luche por ella y por mis sueños.



¿Cómo está compuesta su familia?

Vivo con mi esposa y mis dos hijos, ellos son mi motor, son las personas por las que lucho a diario. Y en mi vereda están mis padres y mis hermanos, somos cuatro hijos y yo soy el tercero. Ellos quedaron allá desde que tuve que salir de mi pueblo.



¿Tuvo que salir por alguna situación de riesgo?

No, porque allá no hay posibilidades de crecer como acá en Cali, entonces me vine para esta ciudad, a la que quiero mucho, en busca de ser jugador profesional y aquí cumplí ese sueño.

Pero debutó en Popayán…

Pero antes llegué al América en el 2007. Estuve quince días a prueba y pasé, pero tuve que irme.



¿Por qué razón?

Porque no me ayudaban con nada, ni con vivienda, ni casa hogar, me quedaba muy difícil entonces, porque no tenía dónde quedarme. Y luego me fui para Boca Juniors de Cali y don Hernando Ángel me ayudó, me dio todas las herramientas para ir en busca de mi sueño.



¿Cómo lo ayudó?

Él ha sido muy importante en mi proceso futbolístico, me dio lo necesario, techo, alimentación, y eso, cuando uno está empezando y viene de una vereda lejana, es clave, porque no cuentas con los recursos necesarios y necesitas una mano para suplir esas necesidades.

En el 2018 dio el salto a México, una liga muy apetecida, ¿qué pasó que no se quedó en el Santos Laguna?

Estuve un año, me fue muy bien. Yo había firmado un contrato por tres años más porque iban a hacer uso de la opción de compra, pero al finalizar el año del préstamo hubo un cambio de técnico, eso cambió bruscamente la decisión del club de comprarme y me tocó regresar.



¿Cómo se ha sentido en este renovado América?

Muy bien, me siento como en casa, porque además del equipo, esta ciudad me gusta mucho, conozco al cuerpo técnico y hay compañeros con los que ya he compartido en otros equipos.



¿Qué tiene Cali que tanto le gusta?

Me encanta por todo, su gente, su música, su alegría. Esta ciudad me hace recordar mis inicios.

¿Qué música oye?

La salsa, claro está, la salsa.



¿Qué artista?

Los Hermanos Lebrón, inigualables.



Si en la cancha juega con tanta soltura y alegría, en la pista debe ser un trompo…

Digamos que me defiendo.



¿Y ese corte de pelo? ¿De dónde lo copió?

Es jamaicano, lo vi por ahí en redes, me gustó y me lo hice. Me gusta la cultura de Jamaica.

O sea que le debe gustar también la música de Bob Marley…

A ese nivel no llego, pero algo así.



Volviendo a la pelota, ese golazo que le marcó a Águilas, después de dejar tres rivales en la cancha, ¿surgió la jugada en ese momento, fue espontánea?

Son jugadas que uno practica mucho en los entrenamientos. Me gusta mandar mucho centro para mis compañeros y antes de esa jugada se me acercó el ‘profe’ Osorio y me dijo que encarara, que hiciera la mía, y se me presentó esa oportunidad y pues hice lo que me dijo el entrenador. Por fortuna definí bien.

Usted marca goles, pero no es el goleador de los equipos. ¿Le gusta más ponerlos?

Me agrada mucho más realizar asistencias, dejar de gol a mis compañeros, y cuando tengo la oportunidad, pues marcar, como lo hice contra Águilas.

Celebró haciendo un gesto de victoria con las dos manos, pero hacia abajo. ¿Qué significa ese festejo?

Son dos letras ‘A’: Alaia y Alan. Alaia es mi niña de 8 meses y Alan es mi hijo de 4 años.

¿Qué significa ese nombre, Alaia?

En árabe significa “enviada de Dios”.



¿Qué es Dios para Déinner?

Alegría. Le oro mucho.



¿Qué le pide cuando ora?

Que me dé salud, el resto yo lo peleo.



¿Y Déinner? ¿De dónde salió ese nombre?

A la fecha, no sé. Pero me gusta mucho. Es exclusivo. Suena bonito. ¿Cierto?