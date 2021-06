El Pascual Guerrero dejó impresionado a Juan Carlos Osorio, nuevo DT del América de Cali

Juan Carlos Pamo

Juan Carlos Osorio, DT del América de Cali, quedó impresionado con la infraestructura del estadio olímpico Pascual Guerrero, su nueva casa, en medio de un recorrido de presentación que se vivió en la tarde de este sábado.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, primero instó a superar la crisis social y en nombre de la caleñidad, le dio a Juan Carlos Osorio la bienvenida a la ciudad, al estadio Pascual Guerrero, a la hinchada americana y a una gran institución. Además, le ofreció apoyo, seguridad, bienestar y una integración a la cultura local.



Acto seguido, inició el tour por las instalaciones del ‘Sanfernandino’. En la comitiva estaba Carlos Diago, secretario del Deporte de Cali, Tulio Gómez, accionista mayoritario del club, Adrián Ramos, capitán del primer equipo y representantes de los medios de comunicación de la región.



“Me parece que esto es una gran oportunidad de sorprenderse y reconocer el gran talento que tenemos en nuestro país, porque una obra de esta magnitud implica compromiso de parte de todos los que están encargados de ella y que ojalá sirva como ejemplo para Colombia”, dijo Osorio en rueda de prensa.



El timonel risaraldense expresó también que el Pascual Guerrero es un modelo a seguir y es la cereza en el pastel en su llegada a la Sultana del Valle: “creo que la gran oportunidad que vamos a tener todos los que estamos involucrados con este nuevo proyecto de América, significa una gran responsabilidad, creo y me ilusiono viendo este estadio con un lleno total, anteriormente me tocó, lo viví, lo sufrí, ahora espero disfrutarlo en compañía de ustedes”.



Una tarde con el sol acariciando las graderías y con Cristo Rey custodiando la ciudad, fue el marco perfecto para que los ilustres visitantes pudieran disfrutar de las nuevas adecuaciones del escenario y el Centro de Negocios, que hace parte del ‘Clúster del Deporte’ que se construye en la tribuna oriental.



Ospina aprovechó este espacio para explicar el enfoque que tendrá esta nueva estrategia de ciudad: “es importante que entendamos que uno no puede hacer una inversión tan grande en un estadio, para utilizarla únicamente cada ocho o quince días, sino que esta inversión pública tiene que ser de uso cotidiano, en la medida que esto sea un ‘Clúster del Deporte’, este proyecto se va a poder mantener y renueva urbanísticamente el sector de San Fernando”.



El burgomaestre le explicó a Juan Carlos Osorio que espera que este nuevo proyecto se expanda con fuerza y para esto es necesario tener buen apoyo, “el estadio por sí solo no tendría tanta fuerza e impacto sino tiene un gran equipo para su desarrollo, las estructuras pueden ser simples sino están llenas de contenidos humanos y esos los proponen ustedes, de tal forma que van a tener en la Alcaldía, una facilitadora”.



Finalmente, a la pregunta de tener público en el Pascual Guerrero el alcalde respondió que es una regulación nacional la que permitiría ese hecho, “nosotros podríamos estar pensando de una forma ligera en que se podría comenzar a adelantar fútbol con persona vacunadas, que pueda hacer un estímulo para que las personas se vacunen, pero hay que construir unas disciplinas sociales”.



A su turno, Tulio Gómez, accionista mayoritario del América, recordó: “vine hace como tres meses y la verdad es que han avanzado mucho las obras, pero los palcos están hermosos, la cancha, los camerinos, esta sala de prensa, todo muy bien, pienso que tenemos uno de los mejores estadios del país, por ubicación, por infraestructura, por todo”.



El Centro de Negocios es un polo de desarrollo que hace parte de la estrategia movilizadora ‘Cali Ciudad Deportiva’, que cuenta con 46 espacios empresariales, de 40 metros cuadrados, los cuales reactivarán la economía de la ciudad priorizando las organizaciones caleñas y haciendo del Pascual un escenario autosostenible.



Carlos Diago, secretario del Deporte de Cali, habló del liderazgo que tiene la ‘Sucursal del Cielo’ en materia deportiva y también le abrió las puertas del estadio al profesor Osorio.



“Le deseo muchos éxitos a Juan Carlos Osorio en Santiago de Cali. Aquí nos sentimos orgullosos del deporte, porque Cali es modelo hoy de una ciudad deportiva y esto que estamos viendo hace parte del ‘Cluster del Deporte’, que va a reactivar la economía”, finalizó el Secretario del Deporte.



Esta obra genera 150 empleos directos y 250 indirectos, avanza en un 70% de ejecución física y sería entregada a finales del mes de julio del presente año.