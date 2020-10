¡El clásico de la fecha! América de Cali mide aceite con Junior en Barranquilla

Juan Carlos Pamo

A la expectativa de si prospera o no la demanda que presentó Patriotas por la supuesta mala inclusión del arquero Juan Diego Jaramillo en el juego del pasado fin de semana, América afronta este miércoles en la noche en Barranquilla (8:10 p.m. por Win+) un duelo muy complicado ante el Junior.



Quien fuera el verdugo de los de Juan Cruz Real en la pasada Superliga, será ahora el que le mida el aceite a un conjunto que ha cumplido contra equipos a priori inferiores, pero al que le ha costado en citas más difíciles —Tolima y Envigado, en Liga; Inter y Católica, en Copa Libertadores—.



La buena noticia para los escarlatas es que, de no retrasarse los vuelos, podrán contar con el arquero venezolano Joel Graterol, quien arribaría este miércoles sobre el mediodía a la capital del Atlántico tras estar convocado con su selección.



En línea defensiva, Cruz Real le daría continuidad a Cristian Arrieta, la habitual pareja de centrales Segovia-Torres y el lateral izquierdo Edwin Velasco.



En la línea medular, apostaría por el tándem Paz-Sierra-Carrascal. En ataque regresaría Santiago Moreno, en reemplazo de Émerson Batalla, para completar el tridente ofensivo junto a Adrián Ramos y Duván Vergara.



Junior, que buscará un triunfo que lo vuelva a meter en el grupo de los ocho —es noveno con 18 unidades— y que le permita cortar la racha de cuatro partidos sin victorias, presentaría dos cambios con respecto al once que paró en el empate con Nacional.



Ingresarían Luis González y Larry Vásquez por Edwuin Cetré y Dídier Moreno.